كرة الشارع و زيادة في واقعية اللعب و المزيد في لعبة fifa20 القادمة

محتوي المقالة

fifa20 الإصدار القادم من لعبة fifa سيحمل تحسينات كثيرة. و اضافات جيدة في اللعبة. ففي مؤتمر E3 2019 اعلنت شركة EA المنتجة للعبة عن اول المميزات الجديدة بداخلها. عن طريق عرض مختصر عن اللعبة و عن التحسينات القادمة بها. و لأول مرة منذ عام 2012 فإن كرة الشارع او Street soccer ستصبح متوفرة بداخل اللعبة. تحت مسمى جديد يدعى بـVolta. الوضع الجديد للعب و الذي يأتي على غرار سلسلة العاب Fifa street التي بدأت عام 2005

رأينا بعض اللمحات عن وضع اللعب في الشارع في لعبة fifa 18 سابقاً كجزء من وضع The journey للعب. لكن هذا العام فهو وضع لعب مستقل بذاته. يمكنك انشاء شخصية مستقلة خاصة بك. او اللعب بأحد اللاعبين المشهورين الذين تحب اللعب بهم. كما انك يمكنك تغيير الملعب. حيث يمكنك اللعب بداخل اقفاص او في ملاعب معينة حول العالم في مدن عديدة كمدينة طوكيو و لندن و امستردام. و تلعب بفريق مكون من 3 الى 5 لاعبين. و هناك وضعين للعب بداخل Volta. اما ان تلعب قصة Story mode. او تلعب دوري League mode

fifa20 ليست مجرد Volta

لكن fifa 20 ليست مجرد Volta و حسب. نعم هذه اول اضافة مستقلة حقيقية بداخل اللعبة منذ fifa 17. لكن اللعبة بها اكثر من ذلك من ناحية زواقعية اللعبة و الاجواء. فشركة EA تريد من اللعبة ان تجعلك تشعر كأنك بمباراة كرة قدم حقيقية. اذا كنت قد لعبت لعبة fifa في وقت سابق. على اجهزة XBox و Playstation و اجهزة الكمبيوتر. فالبتأكيد انت لديك فكرة عن الحالة التي وصلت اليها اللعبة. اما في الإصدار الجديد فتوقع تحسينات افضل في كل ما قد شاهدته. من تحسينات في الـGraphic الخاص باللاعبين. و الملاعب و المشجعين.

Advertisements

تحسينات بالذكاء الإصطناعي

بالإضافة ان EA اعلنت عن تحسين الذكاء الإصطناعي الخاص باللاعبين. فاللاعب الذي لا تتحكم به اصبح اذكى و بالتالي اصبح لديه وعي افضل بالوقت المنقضي من المباراة. و اين يمكن ان يقف و هو لا يمتلك الكرة. بالتالي اذا حاولت ان تواجه مدافعاً قوياً مثلاً. فلن يكون الأمر بالسهل ان تتخطاه كما كان الوضع في fifa 19. زيادة على ذلك فإن اللعبة ستبدأ بحفظ نمط لعبك. فاذا لم تغيره كل فترة ستكون اللعبة اصعب عليك بالإضافة لوجود تحسينات كثيرة في نظام اللعب ستحسن من تجربتك لها

الـTrailer الرسمي

ميعاد إصدار fifa20

fifa 20 متوقع اصدارها في 27 من سبتمبر على كل المنصات و هناك احتمالية بإصدار نسخة لمنصة Nintendo switch لكنها لن تحمل وضع Volta

المصدر