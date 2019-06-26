تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن رقاقة المعالج الجديدة Helio P65

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek مؤخراً عن إصدارها الجديد من رقاقات المعالج Helio P65 التي ترتكز على أنوية Cortex-A75، وتأتي بقدرة على دعم كاميرة بمستشعر 48 ميجا بيكسل، كما تقدم آداء أسرع عن الإصدار السابق.

رقاقة Helio P65 هي أحدث إصدار من MediaTek التي تأتي بترقية عن رقاقة Helio P60 وتقدم آداء يحاكي P70، كما ترتكز رقاقة Helio P65 على اثنان من أنوية Cortex-A75 و6 من أنويةCortex-A55، حيث تؤكد ARM عى أن أنوية A75 تقدم سرعة أعلى من أنوية A73 بنسبة 22%.

كما تأتي وحدة المعالجة بكرت شاشة ARM Mali-G52 وهي أقل آداء من G72 المستخدمة في Helio P60 وP70، لذا من المتوقع أن ينخفض آداء الرقاقة في آداء الرقاقة في 3D، كما تؤكد ميديا تيك على أن NPU تأتي بآداء أسرع عن شرائح Helio السابقة، مع آداء أفضل بنسبة 30% عن الرقاقات المنافسة عند نفس المستوى.

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أيضاً يمكن لرقاقة Helio P65 أن تدعم 4 من المستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تدعم الحد من التشويش في الإطارات المتعددة، وتدعم أيضاً الرقاقة تصوير bokeh مع كاميرة أو اثنان من الكاميرات.

ويمكن للرقاقة أن تتدعم تسجيل فيديو عند دقة 1080 بيكسل، كما تدعم شبكات 4G VoLTE، والإتصال بشبكات Wi-Fi 5، وأيضاً Bluetooth v5.0، ومن المتوقع أن تدعم الرقاقة الهواتف المتوسطة القادمة.

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