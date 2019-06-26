آبل تخلت للتو عن خططها لإستخدام كاميرات Quantum Dot في هواتف iPhone المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية تركز في هذه الأيام أثناء التسويق لهواتفها الذكية الجديدة على الكاميرا ومدى قدرتها على إلتقاط الصور في جميع البيئات الممكنة. تشتهر شركة آبل منذ فترة طويلة بإنشاء كاميرات يمكنها إلتقاط صور مذهلة، وعلى الرغم من أنها ليست بالضرورة الأفضل، ولكنها قوية إلى حد ما. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل ألغت مؤخرًا خططًا من شأنها أن تعزز أداء كاميرات هواتفها الذكية المستقبلية.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة The Telegraph البريطانية، فيبدو أن شركة آبل كانت تجري محادثات مع شركة بريطانية تدعى Nanoco، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا Quantum Dot. ستتيح هذه التقنية لمستشعرات الكاميرات جمع مزيدًا من الضوء بشكل أكثر كفاءة مقارنة بالتقنيات الحالية. قيل أن الصفقة مع Nanoco تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، ولكن التقرير الأخير يشير إلى أن شركة آبل قررت التراجع عنها بعدما إكتشفت مدى تكلفة إنتاج هذه المستشعرات.

لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت شركة آبل تجري محادثات مع الشركة في المقام الأول، ولكن يبدو أن هذا ما إعتقده البعض. هذه الصفقة إذا نجحت، قد تسمح لكاميرات iPhone المستقبلية بإلتقاط صور أفضل في البيئات المنخفضة الإضاءة ويمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز تجارب الواقع المعزز. ومع ذلك، تشير التقارير الآن إلى أن شركة آبل قررت إستخدام تقنية بديلة تعتمد على المسح الثلاثي الأبعاد بالليزر، وهي التقنية التي ستشق طريقها لأول مرة إلى هواتف iPhone القادمة في العام 2020.