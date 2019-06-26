Vivo تعلن عن الهاتف Vivo iQOO 5G قبل إطلاقه في الربع الثالث، وتحدثت عن 5G والواقع المعزز

فاطمة أيت طالب - دبي - Vivo iQOO 5G سيكون أول هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة Vivo متوفر تجاريًا. وتخطط الشركة لإطلاق هذا الهاتف في وقت ما خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن الكثير من المعلومات حول المواصفات، إلا أنها تحدثت مطولاً عن تحديات 5G.

لكن أولاً، تحقق من مقطع الفيديو الترويجي أدناه والذي يظهر كيف ستكون الحياة مع هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G يمكن شحنه بسرعة 120 واط :

يستخدم الهاتف Vivo iQOO 5G المعالج Snapdragon 855 الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، والمودم Qualcomm X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G كما هو الحال مع معظم هواتف 5G التي وصلت إلى السوق حتى الآن. هذا المودم يتطلب أربع هوائيات 5G، وهذا ما يعني هوائيين إضافيين مقارنة مع 4G. ومع أخذ البلوتوث والواي فاي بعين الإعتبار، فيبلغ إجمالي الهوائيات في الهاتف ثماني هوائيات، وبالتالي فقد كان تحديًا كبيرًا العثور على مكان لجميع هذه الهوائيات ومنع التداخل مع بعضها البعض.

هذا ليس كل شيء، وجود مودم مستقل يجعل اللوحة الأم أكبر. ونظرًا لأن تكنولوجيا 5G تحتاج إلى المزيد من الطاقة، فلم تعمل شركة Vivo على تقليص سعة البطارية فقط لتعويض ذلك، وإنما إضطرت أيضًا إلى إستخدام تصميم معقد ثلاثي الأبعاد. بعد كل شيء، تم ربط الهاتف بشبكة 5G لمدة يوم وكانت البطارية في حدود 70%.

قال مدير مركز البحث وتطوير تكنولوجيا 5G في شركة Vivo، السيد Qin Fei بأن شبكات الجيل الخامس 5G ستقلص الزمن المطلوب للوصول إلى البيانات، وستسمح للمزيد من الأجهزة بالإتصال بالشبكة وستسمح لشركات الإتصالات بزيادة حجم بيانات الإنترنت المتاحة للمستخدمين.

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يمكن تقليص زمن الإستجابة على شبكات الجيل الخامس 5G بمقدار 10 أجزاء من الثانية، وهذا ما سيكون بمثابة نعمة لخدمات بث الألعاب وتطبيقات الواقع المعزز، كما هو واضح في الفيديو. كانت نظارات الواقع المعزز في الفيديو جزءًا من الإعلان، وهي تستخدم شاشتين بدقة HD وتوفر 6 درجات من الحرية. يمكنها عرض ألعاب الواقع المعزز والفيديوهات الثلاثية الأبعاد ويمكن إستخدامها في بيئات إحترافية أيضًا. وهي تتصل مباشرة بالهاتف، ولا تحتاج إلى حاسوب.

وبالنسبة لحدود بيانات الإنترنت، يعتقد السيد Qin Fei بأن شركات الإتصالات ستزيد بشكل كبير من حجم بيانات الإنترنت المسموح للمستخدمين بإستخدامها من 20GB إلى 1TB في الخطة الأكبر. يمكن أن تكون سرعة البيانات أعلى بنحو 5 إلى 10 مرات على شبكات الجيل الخامس مقارنة مع شبكات الجيل الرابع. ونظرًا لأن تكنولوجيا 5G تدعم الإقتران بالمزيد من الأجهزة في وقت واحد، فيمكن لأجهزة Internet Of Things المستقبلية الإقتران مباشرة بالشبكة بدلاً من الحاجة إلى جسر.

لقد إستعرضت لنا شركة Vivo تقنية الشحن السريع بقوة 120W من قبل، فهذه التقنية تعد بشحن 50% من بطارية بسعة 4000mAh في غضون خمس دقائق، وتستغرق عملية شحن البطارية بالكامل نحو 13 دقيقة فقط. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهاتف Vivo iQOO 5G سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120W. نتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الهاتف مع إقتراب موعد إطلاقه.