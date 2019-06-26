الحرارة تصل لـ46 في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد، قد أعلنت أن فصل الصيف بدأ جغرافيا الجمعة 21 يونيو ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الأفريقية.

نصيحة للجماهير

ونصحت الهيئة الجمبهور، الذي سيذهب لحضور مباريات أمم إفريقيا، باصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.

ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

شبين الكوم 25 39

طنطا 24 38

دمنهور 23 36

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 23 31

السلوم 23 32

سيوة 23 40

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 23 39

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السويس 24 39

العريش 22 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

نخل 22 38

نويبع 29 40

طابا 25 38

كاترين 20 34

الطور 27 36

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 39

الفيوم 28 41

بني سويف 28 41

المنيا 29 41

أسيوط 30 41

سوهاج 29 42

قنا 31 44

الأقصر 31 45

أسوان 32 46

أبوسمبل 31 44

الوادي الجديد 29 44

شلاتين 28 41

أبو رماد 29 40

حلايب 31 39

رأس حدربة 29 38