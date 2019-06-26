تطورت تقنيات وأجهزة مراقبة النوم بشكل كبير جدًا في الفترة الأخيرة، بما يشمل: الأجهزة القابلة للارتداء، و(الوسائد الذكية) Smart Pillows، و(الأسِرَّة الذكية) Smart Beds، وحتى الروبوتات التي تساعدك على النوم بشكل أسرع وأطول مثل: روبوت Somnox.

خلال السنوات العشر الماضية زاد عدد الأبحاث حول اضطرابات النوم بمعدل لم يسبق له مثيل من قبل، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن هناك ارتباطًا قويًا بين قلة ساعات النوم، وزيادة الأمراض المزمنة، بما في ذلك: مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، والاكتئاب. لذلك أُطلق على النوم اسم الركن الثالث لصحة جيدة، بعد التغذية السليمة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ولهذا السبب أصبحت أجهزة مراقبة النوم تتمتع بانتشار واسع، ومن أبرزها الوسائد الذكية المصممة لتتبع عادات نومك، ومساعدتك في تجنب مشاكل النوم، وإصدار أصوات تساعدك على النوم دون إزعاج من حولك.

فيما يلي 5 وسائد ذكية تساعدك على تحسين نومك:

1- iSense Sleep Smart Pillow:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

تعتبر وسادة iSense Sleep واحدة من أبرز الخيارات المتاحة حاليًا لتحسين وتتبع النوم بسهولة، فهي تأتي مع جهاز لتتبع النوم (Tracker) مدمج بها، يُقرن بتطبيق على هاتفك الذكي، وتوفر لك مجموعة شاملة من بيانات النوم، وتحليلها، وتقديم نصائح لتحسين نومك.

يوجد في منتصف الوسادة جهاز تعقب نحيف مزود بمستشعر طبي، لذلك لن تحتاج إلى ارتداء أي ملحقات إضافية أثناء النوم. وبمجرد تنزيل تطبيق “Sleepace” ومزامنته مع الجهاز، فإنه يقوم بمراقبة معدل ضربات القلب، والتنفس لحظيًا، ويقوم بتسجيل البيانات التالية:

معدل ضربات القلب.

معدل التنفس.

الوقت الذي تستغرقه لتنام.

دورات النوم (خفيفة، متوسطة، عميقة).

مدى الأرق الذي تعاني منه قبل الاستغراق في النوم.

وقت النوم، ووقت الاستيقاظ.

عدد مرات الاستيقاظ، والتقلب في السرير، وكذلك عدد مرات مغادرة السرير.

ستجد في التطبيق تقارير يومية، وأسبوعية، وشهرية عن نومك، ويعتبر التقرير اليومي هو الأكثر تفصيلاً، حيث يمكنك رؤية الإحصائيات والرسوم البيانية لمتابعة التغييرات في نومك.

كما يقوم التطبيق بتحليل بيانات النوم الخاصة بك، ويقدم لك استشارات، ونصائح تساعدك في الحصول على نوم أفضل، كما يقدم لك اقتراحات للتمارين الرياضية، والوجبات الغذائية، وغير ذلك، لمساعدتك على إنشاء خطة نوم شخصية مثالية، وتحسين نوعية نومك.

تتضمن هذه الوسادة أيضًا منبهًا ذكيًا لإيقاظك عند النقطة المثلى في دورة نومك، كما يتيح لك التطبيق مشاركة البيانات مع طبيبك أو مدرب اللياقة البدنية، مما يوفر لهم صورة أكثر اكتمالا عن نومك أو صحتك العامة. تأتي وسادة iSense Sleep Smart بسعر 170 دولارًا.

2- Goodnite Smart Anti-Snore Pillow:

إذا كنت تعاني من مشكلة الشخير أثناء النوم، فوسادة (Goodnite Smart Anti-Snore) تعتبر خيارًا مثاليًا لك.

تتضمن هذه الوسادة أجهزة استشعار للكشف عن وضع رأسك، وإذا اكتشفت أنك تعاني من الشخير، فستنتفخ الوسادة، وتدفع رأسك برفق إلى الجانب، حيث يعمل هذا الوضع الجديد للرأس على توسيع الممرات الهوائية العلوية، ويسمح لك بالتنفس بشكل سليم.

تعمل الوسادة جنبًا إلى جنب مع تطبيق للهواتف الذكية يحمل اسم (Nitelink2)، والذي يتيح لك مراقبة وقت نومك وجودته، بالإضافة إلى وقت الشخير وشدته. ويمكنك مقارنة البيانات حتى تتمكن من معرفة مدى تحسنك فعليًا.

Advertisements

يمكنك استخدام الوسادة بشكل مستقل بدون التطبيق بالفعالية نفسها، ولكن يوصى باستخدام التطبيق لتجربة نوم مثالية. تأتي وسادة Goodnite Smart Anti-Snore بسعر 195 دولارًا.

3- 10Minds Motion Pillow:

تشبه وسادة (10Minds Motion) الوسادة السابقة في القائمة، ولكنها تتمتع بتصميم أكثر جاذبية، وتأتي مع جهاز استشعار خارجي يُسمى (Solution Box)، يقوم بالكشف عن أنماط الشخير الخاصة بك، وتسجيلها وتحليلها.

تعمل الوسادة بشكل متزامن تمامًا مع جهاز الاستشعار لإجراء تعديلات دقيقة على موضع نوم المستخدم، من خلال نفخ 4 وسائد هوائية داخلية عند اكتشاف صوت الشخير، لإعادة وضع رأس المستخدم برفق، هذه الحركة الخفيفة في الرقبة والرأس ستساعدك على اتخاذ وضعية نوم مثالية للتنفس دون عوائق.

كما صمم غطاء الوسادة لمنع العرق والحرارة بشكل أكثر كفاءة حتى تظل أكثر برودة، وتأتي الوسادة مع تطبيق للهواتف المحمولة يتضمن بعض الوظائف الإضافية، بما في ذلك: القدرة على تسجيل مستويات الشخير، وضبط انتفاخ الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى الرسوم البيانية لتتبع تحسن عادات النوم لديك بمرور الوقت. وتأتي هذه الوسادة بسعر 378 دولارًا.

4- Dreampad:

Dreampad هي وسادة مبنية على الصوت، حيث تتضمن مكبرات صوت صممت لتوفير صوت هادئ وواضح يمكنك سماعه، ولكن لا يمكن لأي شخص آخر بجوارك سماعه.

كما تعمل مكبرات الصوت المدمجة داخل الوسادة مع تطبيق للهواتف الذكية تتصل به عبر البلوتوث، ويمكنك الاختيار من بين 10 مسارات صوتية مختلفة مصممة خصيصًا لتقليل الإجهاد، وتحفيز الاسترخاء، والمساعدة على النوم لفترة أطول.

يمكنك أيضًا ضبط مستوى الصوت ووقت تشغيل المقاطع الموسيقية طوال الليل، أو لبضع دقائق لتقليل إمكانية الاستيقاظ. هذه الوسادة تقدم طريقة فريدة للنوم، وتأتي بسعر 140 دولارًا فقط.

5- ZeeQ Smart Pillow:

تقدم وسادة ZeeQ الذكية القليل من كل شيء، حيث تدعم عدة مستشعرات لرصد درجة الشخير، ثم تحدث اهتزازات تساعدك على تغيير وضع رأسك دون الاستيقاظ، وتدعم مكبر صوت لاسلكي يمكنك استخدامه لتشغيل موسيقى تساعدك على النوم، بالإضافة إلى ميزات التعقب المصممة لقياس مستوى عدم الراحة لديك، وتحديد أي اضطراب تعاني منه في دورة نومك، كما أنها تضم منبهًا أيضًا.

كما تأتي مع تطبيق للهواتف، يعمل على تحليل دورات النوم، ومدة النوم، والشخير والراحة في تقرير يومي مفصل، كما يُصنف عادات النوم للحصول على رؤية طويلة الأجل لكيفية تأثير نشاطك على نوعية النوم.

تكمن مشكلة هذه الوسادة في عدم التركيز على ميزة محددة كما هو الحال في الوسائد السابقة، وهو ما يجعل من الصعب عليها القيام بأي منها بشكل جيد، وهذا هو السبب في أن وسادة ZeeQ ليست في أعلى قائمتنا. فالوسائد الأخرى تقوم بعمل أفضل مع توفير الاستماع للموسيقى، والتخلص من الشخير، وتتبع النوم.

ومع ذلك؛ فإن عرض ZeeQ هو خيار قوي لأولئك الذين يريدون قليلاً من كل شيء، أو يرغبون في تجربة العديد من أدوات تحسين جودة النوم، كما أنها تتميز بأنها الوسادة الأقل سعرًا عند مقارنتها بالوسائد الأخرى، حيث تتوفر بسعر 99 دولارًا فقط.