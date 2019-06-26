وأخيرًا .. تطبيق يزيل البشر من الصور

طور فنان أمريكي مع اثنين من أصدقائه المطورين تطبيقًا جديدًا على نظام (آي أو إس) iOS يمتاز بأنه قادر على إزالة البشر من الصور، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأطلق الفنان المعروف باسم (دامجانسكي) والمقيم في مدينة نيويورك على التطبيق الجديد اسم (باي باي كاميرا) Bye Bye Camera، وقال: إن التطبيق بُني “لعصر ما بعد البشر”. وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة الناس من الصور، ثم الرسم في المكان الذي كانوا فيه.

ومع أن فكرة التطبيق – الذي يتوفر على متجر (آب ستور) مقابل نحو 3 دولارات – قد تبدو ثورية، إلا أن الناظر إلى الصور التي أُزيل منها البشر قد يُدرك وجود خطأ فيها، إذ إن ما يُرسم مكانهم يبدو واضحًا، وقد لا يتناسب مع باقي أجزاء الصورة.

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يُذكر أن التطبيق جاء ثمرة تعاون بين (دامجانسكي) واثنين من أصدقائه العاملين في (حاضنة جماعية) باسم Do Something Good، حيث يجتمع الفنانون والمطورون لإنشاء مشاريع، أحدها: Bye Bye Camera.

ويستخدم تطبيق Bye Bye Camera خوارزمية مفتوحة المصدر لكشف البشر باسم YOLO، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لملء المكان الذي كانوا فيه.

هذا؛ ويمكن تنزيل تطبيق Bye Bye Camera من متجر (آب ستور).