آبل تطلق الإصدارات التجريبية العامة الأولى لأنظمة iOS 13 و iPadOS و MacOS Catalina

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار النسخ التجريبية العامة الأولى من أنظمة iOS 13 و iPadOS و MacOS Catalina. تم الإعلان عن هذه الإصدارات الثلاثة الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 الذي أقيم في وقت سابق من هذا الشهر. بعد ذلك، رأينا المطورين يحصلون على النسخ التجريبية من هذه الأنظمة منذ ذلك الحين، ولكن الآن قررت شركة آبل أن الإصدارات القادمة من هذه الأنظمة تعتبر جيدة بما فيه الكفاية ليتم إختبارها من قبل أي شخص لديه الشجاعة للتسجيل في البرنامج التجريبي للشركة.

للتسجيل، إنتقل إلى هذا الموقع. ستستمر بعد ذلك في تلقي الإصدارات التجريبية العامة من نظام التشغيل الجديد الذي تستخدمه حتى تقوم شركة آبل بإصدار الإصدار الرسمي والنهائي، وهو ما ينبغي أن يحدث على الأرجح في شهر سبتمبر المقبل.

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كان من المتفرض أن يتم إطلاق النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 13 في شهر يوليو المقبل، ولكن يبدو أن شركة آبل وجدت بأن هذا الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص به أصبح مستقرًا بما يكفي لإطلاقه قبل أسبوع. بغض النظر عن ذلك، نظرًا لأن هذه هي النسخة التجريبية العامة الأولى، فنحن نتوقع منها أن تفتقر إلى الكثير من الأشياء وأن تجلب معها الكثير من الأخطاء والمشاكل على مستوى الأداء، ناهيك عن ضعف عمر البطارية، وربما بعض مشاكل التوافق مع التطبيقات أيضًا. لذلك من الآمن القول بأنه ليس من الجيد تثبيت هذه الإصدارات التجريبية على الأجهزة التي تستخدمها على أساس يومي.