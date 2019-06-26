كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سماعات الأذن اللاسلكية “Zylobuds” توفر ميزات استثنائية

متابعة-سنيار: توفر سماعات الأذن اللاسلكية Zylobuds ميزات لا تتوفر في غيرها من سماعات الأذن اللاسلكية مثل 150 ساعة من وقت التشغيل، ومجموعة اتصال تبلغ 100 قدم، ودعم Bluetooth 5.0، والإقران التلقائي، والتحكم المتقدم باللمس، وتقنية إلغاء الضوضاء، وصوت عالي الجودة.

وقال مطورو السماعات: “تتمثل إحدى ميزات Zylobuds في القدرة على ترجمة لغات مختلفة من خلال AI على الجهاز دون اتصال بالإنترنت، وقد أدخلنا حاليا الترجمة الآلية العصبية (NMT) إلى سماعات الأذن، مما يجعلها قادرة على ترجمة اللغات في وضع عدم الاتصال دون الحاجة إلى اتصال APP أو WIFI، حيث يمكنك استخدام zylobuds لترجمة جميع اللغات البالغ عددها 35 إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية. ”

تم تصميم سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه بعناية فائقة في كل التفاصيل للأفراد من مختلف الثقافات والبلدان للاستمتاع بحرية وكسر الحواجز اللغوية وتجربة صوت دقيق وديناميكي أثناء التنقل.

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سماعات الأذن اللاسلكية Zylobuds متاحة للدعم على Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 85 دولارا، مما يوفر توفيرا بنسبة 71٪ من سعر التجزئة الموصى به البالغ 300 دولار والذي سيصبح ساريا بمجرد انتهاء حملة التمويل الجماعي.