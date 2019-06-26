دو تجري أول مكالمة فيديو عبر شبكتي LTE و 5G

تماشيًا مع التزامها بتوفير خدمات تقنية الجيل الخامس لعملائها وشركائها في دولة الإمارات العربية وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها، نجحت (دو) du – التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – في نقل شبكة الجيل الخامس إلى آفاق جديدة عبر إجراء أول مكالمة فيديو على مستوى المنطقة عبر تقنيتي LTE والجيل الخامس.

وقالت (دو) إن مكالمة الفيديو أُجريت في مقرها في برج السلام بدبي بالاعتماد على شبكة الجيل الرابع وشبكة الجيل الخامس التجارية إضافة إلى نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت وباستخدام هواتف ذكية تجارية تدعم تقنية الجيل الخامس.

وبهدف ضمان تجربة اتصال فيديو عالية الدقة عبر شبكة الجيل الخامس، عملت (دو) خلال التجربة على تمكين شبكتي النفاذ والوصول للاستفادة من مزاياها ووظائفها العديدة. ويأتي الإنجاز الجديد استكمالًا للخطوات الأخيرة التي اتخذتها (دو) في إطار جهودها المبذولة لتوفير إمكانات وقدرات شبكتها الثورية للجيل الخامس مما سيعود بفوائد ملموسة على أسلوب حياة المستخدمين ومنحهم تجربة اتصال غير مسبوقة.

إمكانات اتصال غير محدودة

وتعليقًا على إجراء التجربة الجديدة، قال (سليم البلوشي) – الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: “انطلاقًا من الدور المحوري الذي نؤديه في الاستفادة من التقنيات الجديدة عالمية المستوى لتمكين العملاء الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية عبر جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، نفخر في (دو) بالإعلان عن إنجاز جديد على صعيد تقنية الجيل الخامس، التي من المتوقع أن تعيد رسم معالم جميع قطاعات الأعمال”.

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وأضاف البلوشي: “يشكل النجاح الذي حققناه في تجربة اتصال الفيديو عبر شبكتي LTE والجيل الخامس تجسيدًا واقعيًا للإمكانات الكبيرة والموثوقة التي ستقدمها لنا تقنية الجيل الخامس. وبكل تأكيد ستوفر خدمات الاتصال المبتكرة من الجيل التالي التي نقدمها فوائد متعددة الجوانب للعملاء من خلال إمكانات الاتصال المرئي المتقدمة عبر جميع المنصات التي تدعمها (دو) حاليًا”.

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تعزيز التجارب الرقمية

ويضع نجاح تجربة مكالمة الفيديو عالية الدقة الأخيرة عبر شبكة الجيل الخامس أساسًا قويًا يمكن البناء عليه في رحلة الشركة نحو تعزيز تجربة مستخدمي شبكة الجيل الخامس، كما يؤكد هذا النجاح جودة منظومة تقنيات الجيل الخامس التي توفرها (دو).

وقد تمكنت (دو) خلال فترة استعداداتها لعصر الجيل الخامس من تعزيز منظومة شبكتها الذكية بتقنيات وحلول سحابية متطورة، كما تدعم شبكة الجيل الخامس الرئيسية الافتراضية تقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع وتقنية الجيل الخامس غير المستقلة والمستقلة أيضًا.

وتوفر هذه المنظومة بيئة مثالية لتطور خدمات اتصال الفيديو عبر شبكة LTE وهو ما يعتبر امتدادًا لخدمات الاتصال الصوتي عبر هذه الشبكة والتي أطلقتها (دو) حديثًا، إذ تضيف خدمة اتصال الفيديو عبر شبكة LTE خدمات الفيديو عالي الدقة إلى الخدمات الصوتية عبر تقنيتي LTE والجيل الخامس.

ويمكن للعملاء إجراء خدمات اتصال الفيديو والاتصال الصوتي عبر الشبكات الحديثة باستخدام لوحة طلب الرقم في الهاتف الذكي. ولا تتطلب العملية تسجيلًا إضافيًا، أو تطبيقًا معينًا كما أنها توفر مستوى أمان عالٍ لاعتمادها علي شريحة الهاتف، بخلاف تطبيقات الاتصال المستقل عن شبكات الإرسال (OTT).

وتوفر شبكة الجيل الخامس التي أطلقتها (دو) حديثًا سرعات فائقة تبلغ أكثر 1.26 جيجابت في الثانية للمستخدمين النهائيين. ومع الإنجاز الأخير، سيستمتع مشتركو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة قريبًا بمجموعة غير مسبوقة من التجارب الرقمية إضافة إلى خدمات استثنائية للاتصالات المرئية والصوتية عبر شبكات LTE والجيل الخامس.