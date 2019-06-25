تكنولوجيا: Oppo تؤكد على بعض التفاصيل قبل العرض الحي لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Oppo غداً 26 من يونيو مؤتمر تقدم من خلاله عرض حي لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، إلا أن Oppo أوضحت بعض التفاصيل اليوم عن هذه التقنية قبل إنطلاق المؤتمر غداً.
أكد براين شين نائب رئيس شركة Oppo على أن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة التي تعرض في نموذج أولي غداً لن تقدم أعلى آداء في التصوير، كما أوضح أن هذه التقنية مازالت قيد التطوير في الوقت الحالي، حيث جاءت تصريحات Oppo كإستجابة لبعض تساؤلات المستخدمين.
ومن المقرر أن تكشف Oppo غداً عن آلية عمل الكاميرة المدمجة في الشاشة في مؤتمرها الذي يعقد في فعاليات MWC التي تقام في شنغهاي، حيث يختفي مستشعر الكاميرة الأمامية بشكل كامل في الشاشة في حالة عدم الإستخدام، بينما يكشف عن حلقة تحدد موقع الكاميرة الأمامية داخل الشاشة عند تنشيط الكاميرة.
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