تكنولوجيا: Realme تستعد لإطلاق هاتف بمستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme إعلان تشويقي لإصدارها القادم من الهواتف الذكية، الذي ينطلق بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل.

تستعد العلامة الفرعية لشركة OPPO لإطلاق إصدارها الأول من هواتف 5G الذي ينطلق لاحقاً هذا العام لأسواق أوروبا والصين، واليوم بدأت الشركة في نشر إعلانات تشويقية عن إصدار جديد من هواتفها الذكية يتميز بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

ولقد نشر الإعلان التشويقي من Realme على حسابها الرسمي في موقع Weibo، حيث يضم الهاتف مستشعر سامسونج الذي أعلن عنه مؤخراً ISOCELL Bright GW1، والذي يتميز بأبعاد 1/1.72 وحجم بيكسل 0.8μm.

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ويعمل مستشعر سامسونج بدقة 64 ميجا بيكسل بتقنية جمع البيكسل في نقطة واحدة لإنتاج صورة بدقة 16 ميجا بيكسل، مع ميزة تصوير بأدق تفاصيل في الإضاءة المنخفضة.

يذكر أن Realme لم تقدم تفاصيل أكثر عن المستشعرات الأخرى في الكاميرة الخلفية، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط الشركة لنشر مزيد من التفاصيل عبر إعلانات تشويقية جديدة خلال الفترة القادمة.

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