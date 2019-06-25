تكنولوجيا: متجر نقطة يطلق تطبيقه الرسمي للجوال على منصتي الأندوريد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلق متجر نقطة تطبيقه الرسمي للجوال على كلاً من منصتي الأندوريد وiOS لدعم المستخدمين بتجربة تسوق مميزة.

يحرص متجر نقطة في المملكة العربية السعودية على دعم المستخدمين دائماً بأفضل تجربة للتسوق يجمع فيها بين أعلى المعايير للمنتجات، مع موثوقية المنتج بضمان الوكيل الرسمي في السعودية، وفي إطار جهود المتجر لإرضاء المستخدمين ومواكبة التطور الرقمي السريع، أطلق متجر نقطة التطبيق الرسمي على متجر قوقل بلاي وأيضاً متجر تطبيقات ابل.

ويوفر تطبيق نقطة الجديد تجربة فعالة لكافة المستخدمين في المملكة لتصفح منتجات المتجر والبحث عن المنتج المفضل للمستخدم، مع تصنيفات تدعم المستخدم في الوصول السريع للمنتج المفضل إليه، أيضاً من المقرر أن يجد المستخدم كافة المعلومات والتفاصيل عن كل منتج، مع ضمان الوكيل المعتمد للمنتج في السعودية.

أيضاً يمكن للتطبيق أن يدعم المستخدم بمعلومات أفضل عن المنتجات المفضلة إليه التي تتوفر بعروض وتخفيضات خاصة من المتجر، كما تتوفر صفحة خاصة للمنتجات الأكثر مبيعاً في متجر نقطة لدعم المستخدم في الوصول إلى المنتجات المفضلة للكثير من المستخدمين بشكل سريع.

أفضل المنتجات المميزة في متجر وتطبيق نقطة

أشتهر متجر نقطة بمجموعة من المنتجات والعلامات التجارية المميزة والمفضلة لدى الكثير من المستخدمين، ومن بين المنتجات المميزة لدى الكثير من زائري متجر نقطة نسلط الضوء على المنتجات التالية:

سيسنو – ماكينة تحضير اسبرسو متنقلة

ماكينة تحضير اسبرسو تعمل على تسخين الماء حتى 90 درجة مئوية.وزنها 860 جرام، مزودة بخزان ماء 50 مل وتقوم بتحضير 9 أكواب اسبرسو سعة 5 مل.تعمل الماكينة على بطاريات ليثيوم، حيث تعد مكاينة سيسنو الإختيار الأمثل لدعم المستخدمين في أي مكان نظراً لحجم المكاينة الصغير الذي يسهل التنقل به في السيارة أو العمل أو الرحلات أيضاً.

بنك طاقة سعة 20100mAh بمدخل كهربائي من شركة راف باور

مخرج AC بقدرة 65W : قدرة هائلة توفر طاقة كافية لشحن أجهزة GoPro و الحواسيب المحمولة وأي جهاز منزلي يعمل بجهد 110V، ويأتي بنك الطاقة بمدخلات Type-C و iSmart USB.

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فافا – فوم 27- 5 في 1 بلوتوث سبيكر وشاحن لاسكلي

فافا فوم 27- 5 في 1 سماعة بلوتوث و العديد من المميزات وهي: تدعم الشحن اللاسلكي لجميع الأجهزة التي تدعم الشحن السريع Qi، كما تدعم المستخدم بمنبه وساعة رقمية بلوتوث سبيكر راديو ، كما يتميز فافا- فوم بتصميم من القماش.

يونيك – حامل شرائح 7 في 1: مفيد جداً للسفر

حافظة شرائح Sim و Micro SD يمكنك التنقل إلى أي مكان في سفرك مع حافظة الشرائح يونيك التي تضمن لك البقاء على اتصال بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.

متجر وتطبيق نقطة يدعمك بمنتجات لعلامات تجارية مميزة

يجمع متجر نقطة مجموعة من المنتجات من أفضل العلامات التجارية، والتي تضمن للمستخدم شراء منتجات موثوقة ومميزة بأعلى المعايير، وتشمل العلامات التجارية لمنتجاتنا المميزة كلاً من:

خيارات الدفع المتاحة في متجر وتطبيق نقطة يدعم تطبيق نقطة المستخدمين بتجربة تسوق سريعة ومميزة يوفر فيها أكثر من إختيار للدفع، ومن بين الإختيارات المتاحة للدفع في التطبيق كلاً من: o بطاقات مدى o البطاقات الإئتمانية: فيزا وماستركارد o تحويل بنكي o الدفع عند الاستلام (برسوم) يمكنك الآن تجربة هذه المميزات من خلال تحميل تطبيق نقطة الجديد على جوالك، حيث يتوفر تطبيق نقطة عبر متجر جوجل بلاي، كما يتوفر تطبيق نقطة أيضاً لمستخدمي أجهزة iOS.

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