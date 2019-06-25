تكنولوجيا: Vivo تعلن عن هاتف iQOO 5G مع شاحن بقدرة 120W ونظارة للواقع المعزز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo رسمياً اليوم عن أول إصداراتها من هواتف 5G الذي ينطلق رسمياً هاتف iQOO 5G إلى الأسواق في الربع الثالث من هذا العام، كما كشفت عن شاحن يتميز بتقنية الشحن السريع وبقدرة 120W مع نظارة للواقع المعزز.

قدمت Vivo النموذج الأول من هواتف شبكات الجيل الخامس في هاتف vivo NEX 5G، واليوم تقدم إصدارها الأول الذي ينطلق إلى الأسواق في الربع الثالث من هذا العام vivo iQOO 5G.

وينطلق هاتف vivo iQOO 5G برقاقة معالج Snapdragon 855 مع شريحة مودم X50 حيث يأتي الهاتف بتصميم يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس ليوم كامل مع إستمرار شحن البطارية بنسبة 70%.

ولقد أكدت شركة Vivo في الإعلان الرسمي عن الهاتف على أهمية تقنية شبكات الجيل الخامس في خفض نسبة تأخير الإستجابة في الإتصال بشبكات الجيل الخامس، مما يتيح إتصال عدة أجهزة مع زيادة نسبة البيانات لكل جهاز، حيث يمكن أن تنخفض نسبة التأخير في الإستجابة حتى 10ms، مما يدعم تشغيل وبث الألعاب، وتطبيقات الواقع المعزز AR أيضاً.

كما إستعرضت شركة Vivo نظارة الواقع المعزز، والتي تتميز باثنان من الشاشات بدقة 720 بيكسل، وتدعم حرية الحركة حتى 6 درجات، وتدعم أيضاً تشغيل ألعاب الواقع المعزز، ومحتوى الفيديو 3D، كما يمكن ضبط إعدادات النظارة لدعم المهام الإحترافية أيضاً، وتعمل النظارة من خلال الإتصال المباشر بالهاتف.

Advertisements

كما أعلنت Vivo رسمياً خلال فعاليات المؤتمر عن تقنية الشحن فائق السرعة vivo Super FlashCharge، الذي يتميز بقدرة 120W ليدعم شحن بطارية 4000 mAh حتى 50% خلال 5 دقائق فقط، بينما يمكن لتقنية الشحن أن تدعم شحن كامل للبطارية خلال 13 دقيقة فقط، أيضاً يتميز شاحن vivo Super FlashCharge بدعم جهد 20V مع 6A.

يذكر أن Vivo لم تؤكد على دعم هاتف iQOO 5G لتقنية الشحن السريع الجديدة بقدرة 120W، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط Vivo للكشف عن مزيد من التفاصيل مع إطلاق الهاتف رسمياً إلى الأسواق.

المصدر

اعلان

