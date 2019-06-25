نسخة 13 إنش من MacBook Air و MacBook Pro ستحصل على ترقية في خريف هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تفكر في شراء MacBook Air أو MacBook Pro جديد، فقد ترغب في تأجيل ذلك لفترة لأنه وفقا لتقرير من المحلل Jeff Lin من مؤسسة IHS Markit، فيبدو أن هناك فرصة جيدة بأن نرى شركة آبل تقوم بترقية MacBook Air ونسخة 13 إنش من MacBook Pro أيضًا.

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن طراز MacBook Pro الذي أشار إليه Jeff Lin في هذا التقرير هو الطراز الخالي من شريط Touch Bar، لذلك ما لم تكن بحاجة إلى نسخة 13 إنش من MacBook Pro المزودة بشريط Touch Bar، فقد تكون هذه هي الترقية التي تتطلع إليها. قامت شركة آبل بترقية MacBook Air أخر مرة في العام 2018 حيث منحته الشركة ترقية كبيرة بعد فترة طويلة من الإنتظار.

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لقد قامت شركة آبل بإستخدام تصميم جديد على MacBook Air الأحدث وزودته بألوان جديدة وعتاد جديد وأيضًا لوحة مفاتيح جديدة تمامًا. هذا يعني أنه في إطار دورة الترقية الإعتيادية، فلا ينبغي أن نتفاجأ في حالة إذا قامت شركة آبل بإطلاق طراز جديد هذا العام. لا توجد أي معلومات حول الترقيات التي يمكن أن نتوقعها، ولكن هناك إحتمالات بأن لا تكون الترقية كبيرة وستقتصر على الأرجح على ترقية المعالج فقط.

في نفس الوقت، تنبأ المحلل Jeff Lin أيضًا بإحتمال أن تقوم شركة آبل بإطلاق نسخة 16 إنش من MacBook Pro في وقت لاحق من هذا العام مع شاشة بتقنية LCD بدلاً من شاشة OLED على عكس ما أشارت إليه الشائعات السابقة.