LG تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي يضم ثقبًا على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - منح معهد براءات الاختراع التركي لشركة LG براءة إختراع لهاتف ذكي يحتوي على شاشة مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية. سيكون هذا هو أول هاتف ذكي من شركة LG يستخدم مثل هذا الحل بشرط أن يتحقق بالفعل.

تعرض لنا الرسومات التخطيطية في ملف براءة الإختراع أن شاشة هذا الهاتف ستضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى، وليس في الزاوية العلوية اليمنى كما هو الحال مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فهو يبدو مشابهًا للهاتف LG V40 ThinQ الحالي، فهو الآخر يضم ثلاث كاميرات بوضعية أفقية في الوسط يتواجد أسفلها مستشعر بصمات الأصابع مما يؤكد لنا أن شركة LG غير مستعدة بعد لتبني مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشات في هواتفها الذكية.

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ضع في إعتبارك أننا لم نتمكن من العثور على طلب براءة الإختراع في قاعدة البيانات المتاحة للجمهور على الرغم من بذل قصارى جهدنا. قد يعني هذا عددًا من الأشياء – قد تكون الصور مزيفة، أو يمكن أن تطلب LG من الهيئة التنظيمية التركية إبقاء البيانات مخفية عن الجمهور، أو أخطئنا أثناء البحث. على أي حال، لا تتفاجأ عندما تقوم شركة LG بالكشف عن هاتف ذكي مزود بثقب على مستوى الشاشة.