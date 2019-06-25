تكنولوجيا: مراجعة للهاتف الذكي Oppo Reno

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الذكي Reno في شهر أبريل الماضي وعلى ما يبدو، فإن هذا الهاتف يعتبر من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي قد تراها خلال هذا العام.

إليكم مراجعة للهاتف الذكي Oppo Reno:

التصميم

يأتي الهاتف بتصميم طويل ومستطيل فاخر للغاية مصنع من الألمنيوم، كما انه يتميز أيضًا بكونه مريح لليد بالنظر إلى عدم وجود حواف. وهو يأتي بسماكة 9 ملم ووزن 185 جرام.

من الجهة الأمامية، ستجد شاشة كبيرة تستحوذ على الجزء الأمامي بأكمله والتي يأتي بها مستشعر لبصمة الأصبع مدمج. ومن الجهة الخلفية، تظهر الكاميرات الخلفية بشكل مختلف وجديد إذ تم تصميمهم على شكل كرات صغيرة بدلًا من إعداد كاميرا بارز، مع وجود قطعة صغيرة أخري تم وضعها تحت الكاميرات لتجنب خدشها أثناء وضع الهاتف على أي سطح.

من الجانب الأيمن، يوجد زر الطاقة لونه أخضر، في حين تأتي أزرار التحكم في الصوت ومنفذ إدخال شرائح SIM من الجانب الأيسر. جدير بالذكر انه لا يوجد أي منفذ لإدخال بطاقات microSD، لذا فستتعامل مع الذاكرة الخاصة بالهاتف فقط.

من الأعلى، توجد ألية الكاميرا الأمامية المنزلة والتي تساهم في جعل الشاشة بدون أي نتوءات. ومن الأسفل، يوجد منفذ الشحن والسماعات الخارجية ومقبس 3.5 ملم.

لا يدعم الهاتف أي معايير لمقامة المياه، وهو يتوفر باللون الأسود والزهري والبنفسجي والمرجاني والأخضر المزرق.

الشاشة

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.4 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 402 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9. وتشغل الشاشة حوالي 93% من هيكل الجهاز ولا يوجد بها أي نتوء.

تأتي شاشة الهاتف مزودة بطبقة Gorilla Glass 6 لحمايتها، وهي أحدث نسخة من طبقة الحماية الأقوى للهواتف الذكية.

تدعم شاشة الهاتف DCI-P3 كما توفر أيضًا نسبة سطوع تبلغ 550 nits، وهذا من شأنه أن يجعل مشاهدة المحتويات عبر الشاشة ممتعة ورائعة للغاية حتى وإن كانت تحت أشعة الشمس.

الكاميرا

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7 مصحوبة بكاميرا ثانوية مخصصة لاستشعار العُمق وإضفاء تأثير العزل على صور البورتريه بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4.

في الواقع، تمتاز الكاميرا الرئيسية بجودة تصوير عالية جدًا، كذلك أيضًا مع التصوير الليلي إذ أن نسبة التشويش ضئيلة جدًا مع وضع التصوير الليلي.

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تدعم الكاميرا وضع البانوراما والـ HDR وكذلك التقريب البصري حتى ضعفين فقط، وهذا على عكس الإصدار الأعلى من الهاتف والذي يدعم التقريب البصري حتى 10 أضعاف.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطار في الثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر ميزات لتحسين الوجه أثناء التصوير. وأهم ما يميز الكاميرا الأمامية هو أنها مقترنة مع فلاش، لذا فيمكن تصوير صور رائعة مع الأضواء الخافتة بكل سهولة.

توفر الكاميرا الأمامية دعم HDR كمت أنها تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

الأداء

يعمل هاتف Oppo Reno بواسطة معالج Snapdragon 710 ثنائي النواة من كوالكوم بتقنية تصنيع 10 نانومتر وتردد 2 × 2.2 جيجاهرتز لنواة Kryo 360 Gold و 6 × 1.7 جيجاهرتز لنواة Kryo 360 Silver، هذا وإلى جانب معالج رسومات Adreno 616.

من ناحية الأداء، يعمل الهاتف بشكل سلس وسريع مع المهام اليومية بدون أي مشكلة وكذلك أيضًا مع الألعاب، ولكن قد تلاحظ سقوط بعض الإطارات مع بعض الألعاب التي تتطلب رسوميات ثقيلة مثل PUBG وFortnite.

أما عن نظام التشغيل، فيدعم الهاتف نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) المستند إلى واجهة ColorOS 6 الخاصة بـ Oppo.

يوفر الهاتف إصدار بذاكرة عشوائية بسعة 6/8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو إصدار بسعة 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

يدعم الهاتف كل من اتصال Wi-Fi و Bluetooth 5.0 و GPS و NFC.

البطارية

يحتوي الهاتف على بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة بسعة 3765 وهي بطارية ممتازة جدًا إذ أنها تصمد في العمل لساعات طويلة. وتدعم هذه البطارية الشحن السريع بقوة 20 واط عبر شاحن VOOC ليوفر سرعة شحن تصل إلى 28% خلال 15 دقيقة أو 51% خلال نصف ساعة. ولكن للأسف، لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي.

السعر

يتوفر هاتف Oppo Reno بسعر 1899 ريال سعودي لإصدار 256 جيجابايت.

0.00 يعتبر هاتف Oppo Reno هاتف قيم جدًا بالنسبة لسعره، فستدفع 1899 ريال لتحصل على أداء عالي وكاميرا متطورة وتصميم فاخر جدًا والعديد من الميزات. 9.0/10 الإيجابيات تصميم فاخر وأنيق

أداء رائع

بطارية قوية

كاميرا محسنة

مستشعر بصمة الأصبع تحت الشاشة السلبيات واجهة Color OS ليست بالأمثل

الافتقار إلى كاميرا واسعة الزاوية

الافتقار إلى تقنية الشحن السريع­

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