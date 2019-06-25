Huawei nova 5 يصل لإختبارات الأداء، ويؤكد تفوق HiSilicon Kirin 810 على Snapdragon 730

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في الأسبوع الماضي ليكون بذلك Huawei Nova 5 هو أول هاتف ذكي من الشركة الصينية يضم المعالج HiSilicon Kirin 810 الجديد. من المؤكد أن القائمين على منصة إختبارات الأداء AnTuTu حصلوا على الهاتف Huawei Nova 5 وقاموا بإختباره ليجدوا أن المعالج HiSilicon Kirin 810 الجديد يبصم على أداء جيد جدًا.

توضح المقارنات مع HiSilicon Kirin 710 و Snapdragon 730 أن المعالج HiSilicon Kirin 810 الجديد من شركة Huawei سيقوم بترقية الأداء بشكل كبير في الهواتف الذكية المتوسطة وخصوصًا إذا علمنا أنه نجح في التفوق على أداء المعالج Snapdragon 730 والذي يعتبر أفضل معالج للهواتف الذكية المتوسطة لدى شركة كوالكوم حاليًا.

Advertisements

سجل الهاتف Huawei Nova 5 نتيجة إجمالية قدرها 237 آلف نقطة، أي نتيجة أعلى من 210 آلاف نقطة التي حققها المعالج Snapdragon 730. وعلاوة على ذلك، فهو قدم أداءً أفضل بنسبة 70% مقارنة مع المعالج HiSilicon Kirin 710 القديم. يتمتع معالج الرسوميات في المعالج الجديد بقوة خاصة، فقد سجل نتيجة أعلى بنسبة 25 في المئة مقارنة مع معالج الرسوميات في Snapdragon 730، وأداءً أفضل بنحو ثلاث مرات مقارنة بالمعالج HiSilicon Kirin 710 القديم.

وبطبيعة الحال، نود الحصول على الهاتف Huawei Nova 5 في مكتبنا لنقوم بإختباره بأنفسنا لنرى كيف سيكون أداؤه في تلك الحالة.