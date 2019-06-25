سلسلة هواتف Xiaomi CC9 Series ستصل رسميًا في اليوم الثاني من الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة الهواتف الذكية الجديدة القادمة من شركة Xiaomi ستحمل إسم Xiaomi CC Series مع العلم بأن الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، السيد Lei Jun كان قد أكد لنا في الأسبوع الماضي أن هذه السلسلة ستكون موجهة في الأساس للشباب والمبدعين. ومن المتوقع الآن أن يصل الهاتف الأول ضمن سلسلة هواتف Xiaomi CC Series في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل تحت إسم Xiaomi CC9.

تم الإعلان عن الموعد رسميًا في الحساب الرسمي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo من خلال نشر صورة للدعوة الخاصة بحدث الإعلان الرسمي والتي كشفت لنا أنه سيُعقد بالعاصمة الصينية، بكين.

ليس لدينا تأكيد رسمي على أي شيء حتى الآن، ولكننا نتوقع أن نرى هاتفًا مزود بثلاث كاميرات في الخلف مع آلية دوارة على غرار الهاتف Asus Zenfone 6 من شركة Asus مما يسمح بإستخدام هذه الكاميرا الثلاثية لإلتقاط صور وفيديوهات السلفي. وفي حين تأكد أن الهاتف الأول سيحمل إسم Xiaomi CC9، فهناك إحتمال أن يحمل الهاتف الثاني ضمن هذه التشكيلة إسم Xiaomi CC9e مع العلم بأنه تم بالفعل رصد الهاتف Xiaomi CC9 في إعلان ترويجي مع قطع في الشاشة.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، كشف لنا الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun أن اللاحقة CC في هذه السلسلة تعني ” ملون ومبدع | Colorful & Creative “، وأنه تم تطوير هذه السلسة من قبل فريق Chic & Cool 90. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح السيد Lei Jun كذلك أن الرقم 9 في الإسم يرمز إلى عمر الشركة البالغ 9 سنوات. ليست هذه هي المرة الأولى التي تُغير فيها شركة Xiaomi إسم أحد هواتفها الذكية للإحتفال بعيد ميلادها، فقد سبق وأن قامت بنفس الأمر من قبل عندما تخطت Xiaomi Mi7 وقفزت الشركة مباشرة إلى Xiaomi Mi8 في العام الماضي.

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ستكون سلسلة هواتف Xiaomi CC Series هي العلامة التجارية الثالثة للشركة بعد كل من Xiaomi Redmi Series و Xiaomi Mi Series. ستكون هذه السلسلة مختلفة، فقد تم تصميمها من قبل طلاب الفنون وتهدف إلى مواكبة الموضة الشبابية. ويهتم فريق Chic & Cool 90 بالجمال أولاً، مما قد يعني بأن سلسلة هواتف Xiaomi CC Series الجديدة ستكون أقل إثارة للإعجاب من حيث المواصفات التقنية.

أوضح السيد Lei Jun كذلك أن الشباب لديهم الرغبة في أن يتم ملاحظتهم وسماعهم، فهم يحبون إلتقاط الصور ومشاركة جمالهم مع الجميع. سيكون للهاتف الجديد مفهوم جمالي جديد، والذي يجمع بين العتاد المتطور للكاميرات وجمال التكنولوجيا. من المحتمل أن تكون هذه طريقة مختلفة للقول بأن Xiaomi ستقوم بإستخدام المزيد من الفلاتر الجمالية ومحركات الذكاء الإصطناعي لتحسين الصور لأن هذه الميزات تحظى بإقبال كبير في الصين.