تكنولوجيا: لينوفو تستعد لإطلاق هاتف Lenovo Z6 بقدرة 4000 mAh في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إصدار أخر من سلسلة Z يكشف عنه النقاب خلال الفترة القادمة، حيث يأتي هاتف Lenovo Z6 قريباً برقاقة معالج Snapdragon 730 كما يدعم الهاتف أيضاً بطارية بقدرة 4000 mAh.

كشفت شركة لينوفو خلال الفترة الماضية عن كلاً من هاتفي Lenovo Z6 Pro و Lenovo Z6 Lite واليوم تستعد لإطلاق الإصدار الثالث من هذه السلسلة Lenovo Z6.

ولقد أكد نائب رئيس شركة لينوفو Chang Cheng خلال الفترة الماضية على أن هاتف Z6 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 730، وفي تفاصيل جديدة اليوم كشف عن قدرة البطارية التي تأتي بسعة 4000 mAh.

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أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Lenovo Z6 تقنية الشحن السريع 3.0 بقدرة 15W، كما يأتي الهاتف مع شاحن 18W في صندوق التغليف، وهي مواصفات تحاكي هاتف Z6 Pro الذي جاء بشاحن 27W في الصندوق إلا أنه يدعم فقط قدرة شحن 18W .

ومن المقرر أن تدعم البطارية الهاتف بعمر شحن يصل إلى 395 ساعة في وضع الإستعداد، أو 38 ساعة في المكالمات، أو أيضاً 26 في تشغيل الفيديو، كما تؤكد لينوفو على أن الهاتف يدعم المستخدم ساعتين من تشغيل الألعاب بعد شحن الهاتف لفترة 15 دقيقة فقط.

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