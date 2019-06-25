تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على خطط سامسونج لإطلاق جهاز لوحي برقاقة Snapdragon 710

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث التسريبات عبر Benchmark لأحد أجهزة سامسونج اللوحية المرتقبة الذي ينطلق هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 710، حيث تشير التوقعات إلى أنه جهاز Galaxy Tab Active Pro.

أشارت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق جهازها اللوحي Galaxy Tab Active Pro لاحقاً هذا العام، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل هذا الإصدار حتى الآن.

وفي تسريبات جديدة من Benchmark ظهرت بعض التفاصيل حول جهاز لوحي برمز SM-T545 يشار إلى أنه إصدار العملاق الكوري القادم Galaxy Tab Active Pro الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، إلى جانب سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يأتي جهاز SM-T545 بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة OneUI.

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يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن هذا الجهاز هو أحد إصدارات سامسونج من سلسلة Tab A، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تفاصيل وعنوان هذا الإصدار الذي ينافس في الأسواق هذا العام.

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