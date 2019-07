Galaxy A90 قد يكون جزءًا من سلسلة الهواتف الجديدة Galaxy R Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قصة الهاتف Galaxy A90 غريبة بعض الشيء. في وقت سابق من هذا العام، بدا الأمر وكأن هذا الهاتف سيصل إلى السوق تحت إسم Galaxy A80 بدلاً من Galaxy A90. وبعد أن أصبح Galaxy A80 رسميًا، بدأت شائعات جديدة في الظهور على الويب تتحدث عن Galaxy A90 مرة أخرى، إلا أنه من الواضح هذه المرة أنه جهاز مختلف.

أحدث الشائعات التي بحوزتنا الآن تقول مرة أخرى بأن الهاتف Galaxy A90 لن يصل إلى السوق بهذا الإسم، وإنما سيصل تحت إسم مختلف. وعلى ما يبدو، فإن شركة سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية تدعى Galaxy R Series، وسيكون الهاتف الذي يحمل الإسم الرمزي SM-A90x الذي أشرنا إليه حتى الآن بإسم Galaxy A90، أول هاتف ذكي ضمن هذه السلسلة يصل إلى رفوف المتاجر.

وبعد ذلك سينضم إليه هاتف آخر. كلاهما سيحصلان على ثلاث كاميرات في الخلف، بالإضافة إلى شاشات ضخمة. سيدعم واحدًا من هذين الهاتفين على الأقل شبكات الجيل الخامس 5G، بينما سيفتخر الهاتف الآخر ” بميزة فريدة على مستوى الكاميرا “. لسوء الحظ، ليست لدينا المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في الوقت الراهن، لذلك يمكن لأي شخص تخمين ما هي هذه الميزة الفريدة.

يدعي تقرير منفصل أن الهاتف Galaxy A90 الذي تردد الآن أنه سيصل إلى السوق بإسم مختلف سيدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، أي ما يقرب من ضعف القوة الكهربائية التي يتم بها شحن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الحالية، لذلك ستكون هذه قفزة كبيرة إذا تحققت. يجب أن يدعم Galaxy Note 10 Pro أيضًا الشحن السريع بقوة 45 واط، لذلك سيحصل هاتف واحد على الأقل من شركة سامسونج على هذه التقنية في العام 2019.

So. What many are calling #GalaxyA90 (SM-A90X) will very likely be launched as the new #GalaxyR series.



- Two models already in the pipeline.

- Both have huge display and triple camera.

- At least one of them comes with 5G support and the other with a very unique camera feature. pic.twitter.com/oJMnzJSYG1