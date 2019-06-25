Xiaomi توقف السلسلتين Xiaomi Mi Max و Xiaomi Mi Note

فاطمة أيت طالب - دبي - لجأ الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun مؤخرًا إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتسليط الضوء على إستراتيجية الشركة لمنتجاتها التي تحمل العلامتين التجاريتين Mi و Redmi. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوضح أننا لن نرى خلفاء Xiaomi Mi Max و Xiaomi Mi Note هذا العام.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الصينية أن العلامة التجارية Xiaomi Mi ستواصل التركيز على الطرازات الرائدة التي تضم أحدث الإبتكارات مثل Xiaomi Mi9 وسلسلة Xiaomi Mi Mix وسلسلة Xiaomi CC Series القادمة. على الطرف الآخر، ستواصل العلامة التجارية Redmi التركيز على الهواتف الذكية المتوسطة والمتدنية والتي توفر جميع الميزات الأساسية مقابل أسعار معقولة.

إشتهرت سلسلة Xiaomi Mi Max بشاشاتها الكبيرة وبطارياتها المميزة بينما كانت سلسلة هواتف Xiaomi Mi Note هي السلسلة الأرقى في تشكيلة Xiaomi. يمكن إعتبار سلسلة هواتف Redmi K20 Series بمثابة الخلف الروحي لسلسلة هواتف Xiaomi Mi Note Series، ولكن نظرًا إلى أنها تفتقر إلى الشاشات الكبيرة والبطاريات الكبيرة التي رأيناها في سلسلة هواتف Xiaomi Mi Max، فهذا يؤدي إلى حدوث ثغرة في فئة الهواتف الضخمة.

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في حين أن شركة Xiaomi لم تُوقف رسميًا السلسلتين Xiaomi Mi Max و Xiaomi Mi Note، إلا أن المستقبل لا يبدو إيجابيا للغاية. وفي كلتا الحالتين، قد تكون لدى الشركة الصينية بعض الخطط الأخرى لهاتف بحجم الأجهزة اللوحية في العام المقبل، لذا سيتعين علينا الإنتظار ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.