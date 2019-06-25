موتورولا ليست لديها أي خطط لترقية الهاتف Moto Z4 إلى نظام Android R

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بإطلاق الهاتف Moto Z4 في الشهر الماضي مع نظام Android 9 Pie، وبينما سيتلقى هذا الهاتف تحديث Android Q كما هو معتاد، فمن المتوقع أن يحصل أيضًا على تحديث Android R. ولكن إتضح الآن أن الأمر لن يكون كذلك.

أكدت لنا شركة موتورولا هذا الأسبوع أنها ستقوم بترقية الهاتف Moto Z4 إلى Android Q والذي من المقرر أن تقوم شركة جوجل بإصداره بشكل رسمي في شهر أغسطس المقبل، ولكنها لا تعتزم ترقية الهاتف إلى Android R الذي سيصل في النصف الثاني من العام المقبل.

بطبيعة الحال، عدم توفر موتورولا على أي خطط لترقية الهاتف Moto Z4 إلى Android R لا يعني أنها لن تفعل ذلك على الإطلاق. نحن على بعد أكثر من عام من إصدار Android R ويمكن أن يكون هناك دائمًا تغيير في الخطط، ولكن بالنظر إلى أننا نتحدث هنا عن شركة موتورولا التي لم تقم بعمل جيد على مستوى التحديثات في الماضي، فآمالنا ليست عالية.

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ومع ذلك، فقد أكدت لنا شركة موتورولا على الأقل أنها ستواصل إصدار التحديثات الأمنية للهاتف Moto Z4 لمدة عامين. ولكن مرة أخرى، سيتم إصدار التحديثات الأمنية لهذا الهاتف خلال كل شهرين، لذلك لا تتوقع الحصول على التحديثات الأمنية خلال كل شهر.