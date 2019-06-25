Oppo تكشف عن الهاتف ذو الكاميرا الأمامية المتواجدة أسفل الشاشة في إعلانها الترويجي الأحدث

فاطمة أيت طالب - دبي - ظلت شركة Oppo تشوق للكاميرا الأمامية المدمجة أسفل الشاشة منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، وقد تكون على إستعداد أخيرًا لعرض النموذج الأولي لأول هاتف ذكي يستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة في المستقبل القريب. نشرت الشركة فيديو تشويقي لتذكير الجميع بأنه سيتم الكشف عن هذا الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال Asian MWC 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي.
يكشف مقطع الفيديو القصير الذي تبلغ مدته 15 ثانية أيضًا عن تصميم الهاتف الذي يبدو أنه يضم شاشة ضخمة. وتجدر الإشارة إلى أننا نعلم بالفعل من خلال الإعلانات التشويقية التي تم نشرها من قبل أن هذه الكاميرا الأمامية المدرجة تحت الشاشة قادرة على إلتقاط الصور، ولكن عندما لا تكون قيد العمل، تقوم الشاشة بتشغيل وحدات البكسل المتوقفة مما يؤدي إلى إخفاء الكاميرا. هناك أيضًا حلقة دائرية لتذكيرك بالمكان الذي يجب أن تنظر إليه نظرًا لأن الكاميرا مخفية في الشريط الأسود لتطبيق الكاميرا.
ستقوم شركة Oppo بعرض النموذج الأولي في المؤتمر العالمي للجوال Asian MWC 2019. سيبدأ هذا الحدث في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي وسنحرص على تزويدكم بأحدث التفاصيل والمعلومات حول هذه التكنولوجيا الجديدة والمثيرة.
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