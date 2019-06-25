سعر البيتكوين يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا

بلغت عملة البيتكوين اليوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ 15 شهرًا، وذلك بعد أن قفزت قيمتها بأكثر من 10% خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعزا المحللون هذا الارتفاع إلى التفاؤل المتزايد بشأن اعتماد العملات المشفرة؛ بعد أن كشفت فيسبوك عن عملتها المشفرة (ليبرا) Libra الأسبوع الماضي.

وحسب بورصة (بيتستامب) Bitstamp، فقد بلغت قيمة أشهر العملات المشفرة 11,247.62 دولارًا أمريكيًا في وقت متأخر من يوم الأحد، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر آذار/ مارس من العام الماضي، تراجعت قليلًا بنسبة 1.9% إلى 11,039.62 دولارًا.

وقالت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي: إنها تعتزم إطلاق عملة مشفرة جديدة باسم (ليبرا) Libra، ومع ذلك، فقد أدى هذا الإعلان على الفور إلى أسئلة من المنظمين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.

وقال المحللون: إن أحد أكبر أسباب ارتفاع عملات البيتكوين هو “التنصيف” التالي للعملات المشفرة في شهر أيار/ مايو 2020، حيث تقلصت المكافآت المقدمة إلى “مُعدِّني” البيتكوين. وقد حد ذلك من المعروض من العملة الرقمية.

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يُشار إلى أن البيتكوين تعتمد على ما يُسمى أجهزة “التعدين” التي تتحقق من صحة كتل المعاملات عن طريق التنافس على حل الألغاز الرياضية كل 10 دقائق، ويُكافأُ أول من يحل اللغز بالحصول على قدر من عملة البيتكوين. وقد صُممت تقنية البيتكوين على نحو يُخفِّض المكافأة للمُعدنين إلى النصف كل أربع سنوات، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على مستوى التضخم.

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وتبلغ قيمة مكافأة التعدين في الوقت الراهن 12.5 بيتكوينًا. وفي التنصيف التالي من عام 2020، ستنخفض المكافأة إلى 6.25 بيتكوينات.

وأشار متداولون آخرون إلى العوامل الجيوسياسية – من التوترات في منطقة الخليج، إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين – على أنها تغذي الاهتمام بعملة البيتكوين، التي زاد سعرها بأكثر من الضعف منذ شهر آذار/ مارس الماضي.