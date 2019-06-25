Realme تعمل على هاتف ذكي يضم كاميرا بدقة 64 ميغابكسل، وسيصل أولاً إلى الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo على هاتف ذكي جديد يضم كاميرا مزودة بمستشعر تبلغ دقته 64 ميغابكسل مصنوع من قبل شركة سامسونج، وهي تخطط لعرض هذا الهاتف في الهند قريبًا.

هذا المستشعر هو أكبر مستشعر تحصل عليه الهواتف الذكية، فهو يمتاز بحجم 1.72/1 إنش، مما ينتج عنه بكسلات بحجم 1.6µm لكل بكسل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المستشعر يدعم تكنولوجيا Tetracell التي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير، مما يعني أنه سيكون قادرًا على إنتاج الصور بدقة 16 ميغابكسل. وفيما يلي صورة تم إلتقاطها بإستخدام هذا المستشعر الجديد، والتي نشرها الرئيس التنفيذي لشركة Realme، السيد Madhav Sheth على شبكة تويتر بعد تغيير حجمها.

على الرغم من أنه لم يحدد موعدًا لإطلاق الهاتف، فقد وعد الرئيس التنفيذي لشركة Realme بإطلاقه في الهند قبل أي مكان آخر ورؤية كيف أنه قادر بالفعل على إلتقاط صور تستحق المشاركة.