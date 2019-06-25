الحكومة الأمريكية قد تفرض على الشركات تصنيع معدات شبكات 5G خارج الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالإنتاج، فإن العديد من الشركات حول العالم تلجأ إلى الصين، وليس الشركات الأمريكية فقط. السبب في ذلك يعود إلى أن الصين معروفة بإنتاجها غير المكلف، وهذا هو السبب وراء قيام العديد من الشركات بالتعاقد مع الشركات المحلية للإشراف على مهام إنتاج منتجاتها للمساعدة في زيادة هوامش الربح وخفض التكاليف. ومع ذلك، يمكن أن تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في تغيير ذلك عندما يتعلق الأمر بمعدات شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فقد قيل بأن الحكومة الأمريكية تدرس فكرة جعل إنتاج معدات 5G خارج الصين أمرًا ضروريًا. يبدو أن هذا يمثل تصعيدًا في الحرب التجارية بين البلدين، حيث لم تقم الحكومة الأمريكية فقط بحظر إستخدام معدات Huawei، ولكنها قامت أيضًا بإدراج الشركة الصينية في قائمتها السوداء مما يمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها.

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في حالة إذا تم تطبيق هذا القرار، فهذا يعني أن الشركات التي ستقوم بتزويد شركات الإتصالات الأمريكية بمعدات شبكات الجيل الخامس 5G يجب أن تقوم بتصنيع هذه المعدات خارج الصين. هذه مهمة صعبة لأنها ستفرض على الشركات المعنية إنشاء مصانع جديدة خارج الصين، وهو أمر ليس مكلفًا فحسب، بل قد يستغرق بعض الوقت أيضًا.

ووفقا لـ Michael Wessel، وهو عضو في لجنة مراجعة الأمن والإقتصاد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فقد صرح بالقول : ” بينما تتركز إهتمامات الأمن القومي الأساسية على الشركات الصينية، فإن المعدات التي تنتجها أي شركة تعمل في الصين معرضة بشكل أكبر لخطر الإستغلال بسبب سهولة الوصول إلى الموظفين والمرافق “.