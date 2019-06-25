الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة

الموجز - كتب - محمد علي هاشم

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية: إنه منذ أمس بدأ الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بواقع درجتين؛ مضيفاً أن درجة الحرارة تسجل اليوم 39 درجة فى القاهرة وستستمر فى الارتفاع حتى تصل إلى 40 درجة.

وتابع عبد العال، أن نسبة الرطوبة انخفضت عن أمس بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن نسب الرطوبة متغيرة كل يوم طوال فصل الصيف ،وأن الموجة الحارة ستنتهى يوم الخميس المقبل، وستبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض يوم الجمعة المقبل.