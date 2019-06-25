طقس اليوم «شديد الحرارة»

الموجز - كتب - محمد علي هاشم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى والعظمى:

القاهرة 25 39

الإسكندرية 24 32

مطروح 23 31

السلوم 23 33

سيوة 26 41

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 40

الاسماعيلية 24 39

السويس 25 39

العريش 22 33

رفح 23 32

رأس سدر 24 39

نخل 20 37

نويبع 24 38

طابا 23 37

كاترين 19 35

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 26 40

بنى سويف 26 40

المنيا 26 40

أسيوط 26 40

سوهاج 27 41

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 30 44

أبوسمبل 29 43

الوادى الجديد 26 42

شلاتين 26 39

حلايب 28 37