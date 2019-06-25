تكنولوجيا: ابل تقدم الإصدارات التجريبية من iOS 13 وiPadOS وأيضاً macOS Catalina للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توفر ابل الآن ميزة تجربة الإصدارات التجريبية من أنظمة iOS 13 وiPadOS وأيضاً macOS Catalina من قبل عامة المستخدمين، للتعرف على المميزات المقدمة من ابل في هذه التحديثات القادمة.

لن تحتاج إلى حساب خاص بالمطوريين الآن لتجربة المميزات القادمة في تحديث iOS 13 وiPadOS وأيضاً macOS Catalina، حيث تقدم ابل الآن فرصة لتجربة الإصدارات التجريبية من قبل كافة المستخدمين.

ويأتي هذا الإصدار التجريبي الأول من تحديثات iOS 13 وiPadOS وأيضاً macOS Catalina المخصص لكافة المستخدمين، حيث إقتصرت تجربة الإصدارات التجريبية السابقة على المطوريين المسجلين في شركة ابل فقط.

بالتأكيد سيواجه المستخدمين عدم الإستقرار في هذه الإصدارات التجريبية، مع بعض الأخطاء المتوقعة في الإصدارات التجريبية، إلا أنها فرصة لتجربة مميزات هذا التحديث قبل إنطلاق الإصدار الثابت في خريف هذا العام.

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ويأتي الإصدار التجريبي من تحديث iOS 13 للمستخدمين بميزة تجربة الثيم المظلم، والتطبيقات التي حصلت على تحديث وتحسينات هامة ومنها تطبيقات Mail ،Maps ،Notes إلى جانب تطبيق Reminders، أيضاً يمكن للمستخدم تجربة ميزة التصفح الذكي في الصور، مع ملصقات Memoji الجديدة، مع تحسينات في صوتيات Siri وتحميل أسرع للتطبيقات.

كما يحصل مستخدمي أجهزة الآيباد على ميزة تجربة تحديث iPadOS مع واجهة جديدة، وشاشة معلوماتية في واجهة الجهاز، مع ميزة التصفح بكامل الشاشة، وأيضاً إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت، ودعم ميزة التخزين الخارجي.

بينما تركز ابل في تحديث macOS Catalina على التطبيقات بشكل خاص، حيث تنفصل كلاً من تطبيقات الموسيقى وPodcasts وأيضاً تطبيق TV عن بعضها البعض.

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