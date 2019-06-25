التلفاز الذكي الأول من شركة OnePlus قد يصل في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - OnePlus هي شركة معروفة بهواتفها الذكية، ولكن في العام الماضي، أكدت الشركة أنها ستقوم بصنع تلفزيونًا ذكيًا. كانت التفاصيل المتعلقة بهذا التلفاز الذكي شحيحة في ذلك الوقت، ولم نسمع الكثير عنه حتى اليوم، مما ترك البعض يتساءلون عما إذا كان هذا التلفاز الذكي سيأتي فعلاً أم لا.

الخبر السار هو أنه إذا كنت تتطلع إلى رؤية كيف يمكن أن تتعامل OnePlus مع سوق التلفزيونات الذكية، فقد قام المسرب الشهير

Have some good news for you all: The OnePlus TV is not very far away, at least according to one source. The launch might be soon, so stay tuned. I have very high expectations from it, what about you? #OnePlus #OnePlusTV 😀 pic.twitter.com/qzCJnfozi4 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 21, 2019

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بنشر تغريدة على شبكة تويتر يلمح فيها إلى أنه وفقا لما سمعه من مصادره الخاصة، فيبدو أن شركة OnePlus تستعد لإطلاق التلفاز الذكي الأول الخاص بها في المستقبل القريب. لم يتم ذكر تواريخ محددة، ولكنه ذكر أننا لن نضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نرى ذلك يتحقق.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فلا يزال هذا الجانب ملفوفًا بالغموض، ولكن Ishan Agarwal يتوقع أن لا يستخدم هذا التلفاز تكنولوجيا OLED، مما يعني أن الأشخاص الذين يحبون الألوان المنبعثة من شاشات OLED سيحتاجون إلى البحث في مكان آخر. وبالنظر إلى أن سوق التلفزيونات يهيمن عليه أمثال Samsung و LG و Sony و Panasonic، على سبيل المثال لا الحصر، فنحن مهتمون بمعرفة ما إذا كانت OnePlus ستكون قادرة على تمييز نفسها عن البقية.

كانت شركة OnePlus تعتمد في الماضي عادة على السعر لإبقاء نفسها مختلفة عن المنافسين، لذلك لن نتفاجأ في حالة إذا إستخدمت إستراتيجية مماثلة مع تلفزيونها الذكي الأول أيضًا، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لنرى ما إذا كان ذلك سيتحقق بالفعل أم لا.