التلفاز الذكي الأول من شركة OnePlus قد يصل في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - OnePlus هي شركة معروفة بهواتفها الذكية، ولكن في العام الماضي، أكدت الشركة أنها ستقوم بصنع تلفزيونًا ذكيًا. كانت التفاصيل المتعلقة بهذا التلفاز الذكي شحيحة في ذلك الوقت، ولم نسمع الكثير عنه حتى اليوم، مما ترك البعض يتساءلون عما إذا كان هذا التلفاز الذكي سيأتي فعلاً أم لا.

الخبر السار هو أنه إذا كنت تتطلع إلى رؤية كيف يمكن أن تتعامل OnePlus مع سوق التلفزيونات الذكية، فقد قام المسرب الشهير

Have some good news for you all: The OnePlus TV is not very far away, at least according to one source. The launch might be soon, so stay tuned. I have very high expectations from it, what about you? #OnePlus #OnePlusTV 😀 pic.twitter.com/qzCJnfozi4