Bill Gates يعترف بأن السماح للأندرويد بهزيمة Windows Phone كان أكبر خطأ في حياته

فاطمة أيت طالب - دبي - في حدث نظمته المؤسسة الإستثمارية Village Global، كشف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، السيد Bill Gates عن أكبر خطأ إرتكبه عندما كان رئيسًا للشركة. وفقا للتقارير، فقد ذكر السيد Bill Gates في هذا الحدث أن أكبر خطأ إرتكبه طيلة الفترة التي ترأس فيها شركة مايكروسوفت هو السماح لنظام الأندرويد بالتغلب على نظام Windows Phone التابع للشركة.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح السيد Bill Gates بالقول : ” في عالم البرمجيات، خاصة عندما يتعلق بالأمر بأنظمة التشغيل، فهذه أسواق يستعيد فيها الفائز كل شيء على الإطلاق. أكبر خطأ في حياتي كان منع مايكروسوفت من أن تصبح ما أصبح عليه الأندرويد “. وأوضح السيد Bill Gates أن سبب فشل شركة مايكروسوفت أمام شركة جوجل ونظام الأندرويد الخاص بها هو ” سوء إدارة ” الموضوع، وهو الأمر الذي يُنسب أيضًا إلى Steve Ballmer، والذي قام بخلاف السيد Bill Gates في منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت. على سبيل المثال، لم يؤمن Steve Ballmer بنجاح iPhone لأنه لم يكن يملك لوحة مفاتيح فعلية.

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وأضاف Bill Gates أنه كان من المفترض أن تفوز مايكروسوفت، ولكنه إعترف بأن نظام الأندرويد أصبح الآن هو نظام التشغيل غير التابع لشركة آبل الذي يلجأ إليه الجميع، وأنه يمثل حقًا الفائز الذي يأخذ كل شيء في السوق. ووفقا للإحصائيات، فإن نظام الأندرويد يملك ما يقرب من 90 في المئة من حصة السوق العالمية.

في الختام، أشار السيد Bill Gates إلى أن الأندرويد يساوي حاليًا أكثر من 400 مليار دولار أمريكي. وقال رجل الأعمال الشهير أيضًا أن هذا المبلغ كان يمكن نقله من الشركة G إلى الشركة M في إشارة إلى Google و Microsoft.