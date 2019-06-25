آبل قد تجلب شاشات OLED إلى لوحيات iPad وحواسيب MacBook، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في نهاية المطاف، تبنت شركة آبل شاشات OLED في هواتف iPhone قبل عامين وتساءل الكثيرون عما إذا كانت الشركة ستعرض شاشات OLED على بعض منتجاتها الأخرى أيضًا. ويشير تقرير جديد من كوريا الجنوبية إلى أن شركة آبل تفكر على الأرجح في الحصول على شاشات OLED لمنتجات أخرى مثل الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.

تقوم شركة آبل بإستيراد شاشات OLED من أجل هواتف iPhone من شركة سامسونج. ويذكر التقرير الجديد أن شركة آبل لم تشتري العدد الذي وعدت به من شاشات OLED من أجل هواتف iPhone. تريد سامسونج الآن من آبل أن تدفع غرامة مقابل ذلك، ولكن آبل منحتها خيار ثاني.

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يزعم التقرير الصادر من كوريا الجنوبية أنه بدلاً من دفع الغرامة للشركة، عرضت آبل بدلاً من ذلك شراء شاشات OLED لمنتجات مثل الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة. إذا حدث هذا في نهاية المطاف، فهذا يشير إلى أن الشركة تخطط لجلب شاشات OLED إلى لوحيات iPad وحواسيب MacBook.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يدعي أن هذا يمثل أحد الخيارات التي تدرسها الشركتان لتسوية خلافاتهما بشأن العقوبة. سواء حدث هذا أم لم يحدث فعلاً، فهذه مسألة أخرى تمامًا. لم تكن هناك أي شائعات حول تطوير شركة آبل للوحيات iPad وحواسيب MacBook المزودة بشاشات OLED حتى الآن.