سامسونج تعلن عن ثلاثة منتجات للبيوت الذكية

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن إطلاق ثلاثة منتجات جديدة مُصممة خصيصًا للبيوت الذكية، وهي تأتي من (سمارت ثينجز) SmartThings: الشركة الناشئة التي استحوذت عليها في عام 2014.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها: إن المنتجات الثلاثة تشمل أولًا كاميرا (سمارت ثينجز كام) SmartThings Cam، التي صُممت لمساعدة الأُسر على مراقبة الأمور المهمة التي تحدث في المنزل.

وأضافت سامسونج: “إن (سمارت ثينجز كام) هي طريقة أذكى لمراقبة المنزل من خلال ميزات المراقبة المتميزة بسعر مقبول. وتجمع الكاميرا بين التفاصيل الواضحة في الفيديو بدقة 1080p وتقنية HDR؛ مع الكشف المتقدم عن الأشياء الذي يستشعر الحركة بذكاء في أي لحظة”.

وقالت الشركة: إن الكاميرا متصلة بتطبيقها الذكي (سمارت ثينجز) الذي يتيح للمستخدمين رؤية ما يجري في المنزل في أي وقت، ومن أي مكان، كما يتيح إمكانية الانتباه إلى بعض الأمور في منطقة معينة، مثل: حركة غريبة في غرفة نوم الأطفال، أو قفز الحيوان الأليف على الأثاث حين غياب أفراد الأسرة عن المنزل.

وتمتاز كاميرا (سمارت ثينجز كام) بالقدرة على التصوير بزاوية 145 درجة. كما تمتاز بإمكانية تسجيل 24 ساعة من الفيديو وتخزينه على خدمتها السحابية مجانًا، مع إمكانية ربط حتى 4 كاميرات. هذا؛ وتوفر سامسونج إمكانية تسجيل وتخزين الفيديو لمدة 30 يومًا مقابل 7.99 دولارات أمريكية في الشهر، أو 79.99 دولارًا في السنة، مع إمكانية ربط حتى 8 كاميرات.

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وإلى جانب كاميرا (سمارت ثينجز كام)، أطلقت سامسونج القابس الذكي للشبكات اللاسلكية (سمارت ثينجز واي فاي سمارت بلج) SmartThings Wifi Smart Plug، والمصباح الذكي (سمارت ثينجز بلب) SmartThings Bulb.

وقالت سامسونج: إن مصباح (سمارت ثينجز سمارت بلب) يوفر التكاليف لإضاءة المنزل مع ضوء أبيض دافئ، يمكن جعله خافتًا، والتحكم فيه بواسطة المساعد الرقمي.

يُشار إلى أن الأجهزة الجديدة متاحة اعتبارًا من اليوم بسعر 89.99 دولارًا لكاميرا (سمارت ثينجز كام)، وبسعر 17.99 دولارًا للقابس (سمارت ثينجز واي فاي سمارت بلج)، وبسعر 9.99 دولارات للمصباح الذكي (سمارت ثينجز سمارت بلب).