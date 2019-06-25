كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| طائرة بدون طيار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتفادي الأشياء التي تلقى عليها
متابعة-سنيار: جهز الباحثون في جامعة ماريلاند وجامعة زيوريخ طائرة بدون طيار بكاميرات الأحداث ونظام السونار لجعلها قادرة على اكتشاف وتفادي الأشياء التي تُلقى عليها.
يمكن لهذه التكنولوجيا أن تساعد الطائرات بدون طيار والطيور في التعايش بأمان في السماء ويمكن أن تكون مفيدة لطائرات إنفاذ القانون والتي قد تكون عرضة للهجوم.
وفي الورقة التي تحمل عنوان “EVDodge: Embodied AI for High-Speed Dodging on a quadrotor using event cameras” ،ذكر الباحثون أن النظام لديه معدل نجاح إجمالي قدره 70 في المئة.
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