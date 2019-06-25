كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “WiPEY” ممسحة كهربائية صغيرة يمكن تركيبها على الخوذة الخاصة بالدراج

متابعة-سنيار: Wipey” هي ممسحة كهربائية صغيرة يمكن تركيبها على الخوذة الخاصة بالدراج، ويتم تشغيلها بفضل زر Bluetooth من المقاود.

يستهدف الفريق المطور للمسحة الكهربائية، الأشخاص الذين يضطرون لركوب دراجة نارية في المطر في الطريق إلى العمل أو في رحلة، حيث أن الأمطار الغزيرة قد تمنعه من رؤية حركة المرور بوضوح.

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ممسحة WiPEY الكهربائية المصغرة هي أداة أمان ذكية تجمع بين السرعة والكفاءة والحجم، ويبلغ وزن البطارية 55 غراما فقط.

ممسحة WiPEY متاحة للدعم عبر Kickstarter هذا الأسبوع لجمع مبلغ 20.000 دولار المطلوب للمرور إلى مرحلة الإنتاج.