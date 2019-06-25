كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Microsoft” تمنع موظفيها من استخدام “Slack” و “Google Docs” وبرامج أخرى

متابعة-سنيار: وفقًا لتقرير من “GeekWire”، فإن مايكروسوفت قامت بمنع استخدام تطبيق Slack و Google Docs و Amazon Web Services بين موظّفيها بشكل كامل، إضافة إلى أن مايكروسوفت قد أطلقت مستند يضم تطبيقات “يمنع” استخدامها وأخرى “لا يحبذ” استخدامها.

على الرغم من شعبية بعض هذه الخدمات التي تتيح التواصل السهل بين الموظفين وتخزين البيانات ومشاركتها، فإن مايكروسوفت تريد التأكد من أن الجميع يحتفظ بجميع معلوماته في الشركة مع برامجه الخاصة.

الفكرة وراء ذلك هي أن هذه الخدمات ستسمح نظريا لشركات مثل Google و Amazon بالنظر مباشرة في بعض الأشياء التي تعمل عليها Microsoft.

فيما يلي مقتطفات مقدمة من “GeekWire” من مستند Microsoft الداخلي فيما يتعلق بـ Slack:

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“تطبيقات Slack Free، Slack Standard و Slack Plus لا توفّر التحكّم الكامل لحماية بيانات العمل داخل الشركة Microsoft Intellectual Property (IP) وعلى مستخدمي خدمات Slack أن ينتقلوا بالعمل لتطبيق Microsoft Teams والذي يوفّر كافة الخصائص التي يوفّرها سلاك إضافةً إلى تكاملها أيضًا مع تطبيقات Office 365 بما في ذلك إجراء الاجتماعات والمكالمات، كما أننا نوصي باستخدام تطبيق Microsoft Team بدلًا من تطبيق آخر من تطوير شركة منافسة.”

هناك ميزة أخرى مثيرة للاهتمام في قائمة البرامج المحظورة وهي Grammarly، وهي أداة تساعد في تصحيح الهجاء والقواعد، فرغم أنها أداة جيدة، إلا أنها تسجل كل ضغطة مفتاح يقوم بها المستخدمون في المستندات ورسائل البريد الإلكتروني.