تعرف على سعر Realme 3 Pro الرسمي في مصر

قامت اليوم شركة realme بإقامة حفل للكشف عن سعر Realme 3 Pro الرسمي في مصر مع إطلاق الهاتف بالإضافة لشقيقه الأصغر وهو Realme C2 والإحتفال بمضي 6 أشهر على وجود الشركة في السوق المصرية.

أما من ناحية الأسعار فقد جاء هاتف Realme 3 Pro في نسختين مختلفة المساحة ومساحة الذاكرة العشوائية وجاءت كالتالي :

نسخة 4 جيجابايت في ذاكرة الوصول العشوائي و مساحة تخزين 64 جيجابايت بسعر 3990 ومتاحة على موقع Jumia بداية من يوم 26 بشكل حصري لمدة أسبوع

نسخة 6 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 128 جيجابايت بسعر 4990 جنيه مصري وستكون متاحة حصرياً لمتجر B.Tech وسيبدأ الحجز لها من يوم 26

أما عن هاتف Realme C2 فسوف يتوفر الهاتف بسعر 2290 جنيه مصري من خلال موقع jumia أيضاً ولكن بداية ً من يوم 12 يوليو القادم لنسخة واحدة وهي 3 جيجابايت في ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت لذاكرة التخزين الخاصة بالهاتف.

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يعتبر سعر Realme 3 Pro منافس للغاية في مقابل المميزات التي يقدمها، فالهاتف يأتي بمعالج مركزي Snapdragon 710 وشاشة بحجم 6.3 بوصة بالإضافة إلى كاميرا امامية بمستشعر 25 ميجابكسل وكاميرا ثنائية خلفية قادرة على تصوير فيديو حتى دقة 4K.

بالطبع يأتي الهاتف في هذا التسعير تحديداً ليواجه وحش شاومي Redmi Note 7 الذي تمكن من السيطرة على هذه الفئة السعرية بشكل كامل.

يمكنك التعرف على كافة مواصفات الهاتف من خلال هذا المقال وسيتوافر الهاتف من خلال هذا الرابط.