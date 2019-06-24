شركة realme تعمل على هاتف بكاميرا 64 ميجابكسل

يبدو ان realme تعمل جاهدة على تصميم عدسة هاتف تتمكن من مواجهة عدسات شاومي الـ 48 ميجابكسل ولكن هذه المرة مع عدسة 64 ميجابكسل من تطوير سامسونج.

تفكر الشركة أيضاً في عرض العدسة الجديدة وأول هاتف مزود بها بشكل حصري في الهند قريباً، المستشعر سيكون أكبر مستشعر يمكنك أن تحصل عليه في حجم الكاميرا الصغير الموجود في الهواتف المتحركة، سامسونج تطلق على التقنية التي سيستعملها المستشعر تقنية Tetracell وهذا يعني بأن الهاتف سينتج صور بقوة مستشعر 16 ميجابكسل ولكن بها تفاصيل أكثر بكثير.

قام المدير التنفيذي لشركة Realme بمشاركة صورة جديدة من الهاتف والكاميرا الجديدة ويبدو أن هذه الصورة جاءت من خلال واحدة من أربع كاميرات مزود بها الهاتف في الخلف.

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إليكم التغريدة التي شارك بها الصورة :

من غير الواضح بعد موعد صدور الهاتف الجديد أو حتى إسمه ولكن الأكيد أن الهاتف سينطلق في الهند قبل أي مكان آخر كعادة الشركة قبل أن يصل الهاتف إلى باقي الاماكن حول العالم.

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