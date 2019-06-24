هاتف Realme X جديد بلون البصل والثوم حصرياً للصين

ظهر هاتف Realme X جديد في الهند ولكن بألوان جديدة وغريبة للغاية من تصميم الفنان الياباني Naoto Fukasawa وهما هاتفين باللون الأصفر البصلي والأبيض الثومي !

ظهر الهاتف الأصفر البصلي اليوم بشكل رسمي على متجر الشركة في الصين ومن المفترض أن يبدأ البيع الرسمي الخاص به غداً في الساعة 10 صابحاً ولا معلومات بعد عن توافر الأبيض الثومي، وقد تظن أن هذه الترجمة هي ترجمة سيئة للمعنى الحرفي للكلمة ولكن الشركة لم تدع لنا مجالاً للتخمين فقد أطلقت على الهاتفين Garlic White و Onino Yellow.

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بعيداً عن التصميمات الغريبة التي تم تأكيدها وتأكيد الإسم من مديري الشركة ولكن الهاتف سيصدر بذواكر Ram أكبر و ذواكر تخزين أكبر عن النسخ الإعتيادية من الهاتف، ماعدا ذلك فإن النسختين الجدد سيكونان بنفس مواصفات النسخة الأصلية من الهاتف من المعالج والشحن السريع والكاميرا الامامية المنبثقة من داخل الجهاز .

لم يتم الإعلان عن توافر الألوان الجديدة من هاتف Realme X خارج الصين وسعرهم داخل الصين يقترب من 275 دولار تقرياً .