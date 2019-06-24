تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جدولها الزمني لدفع تحديث EMUI 9.1 لهواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي خلال الفترة الماضية على خططها لدفع تحديث واجهة EMUI 9.1 لعدد 49 هاتف من إصدارات الشركة، واليوم تكشف العملاق الصيني عن جدولها الزمني لدفع التحديث مع الهواتف المحددة لتلقي التحديث.
تقدم شركة هواوي اليوم قائمة لبعض الإصدارات التي تحصل على تحديث EMUI 9.1 خلال الفترة القادمة، والتي تضم عدد 23 هاتف من الإصدارات المحددة لتلقي التحديث.
الإصدارات المقرر تحديثها بدءاً من 27 من يونيو:
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei 20 X
- Huawei 20 RS Porsche
الإصدارات المقرر تحديثها بدءاً من يوليو:
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche
- Huawei Mate 9
- Huawei Mate 9 Pro
- Huawei Y9 2019
- Huawei Y6 2019
- Huawei Y5 2019
- Huawei Nova 3
- Huawei Nova 3i
- Huawei Nova 3e
- Huawei Nova 4
يذكر أن هواوي أكدت سابقاً على خططها لدفع واجهة EMUI 10 مع التحديث المرتقب من نظام التشغيل Android Q لعدد 14 إصدار من هواتفها الذكية.
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