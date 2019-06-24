تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جدولها الزمني لدفع تحديث EMUI 9.1 لهواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي خلال الفترة الماضية على خططها لدفع تحديث واجهة EMUI 9.1 لعدد 49 هاتف من إصدارات الشركة، واليوم تكشف العملاق الصيني عن جدولها الزمني لدفع التحديث مع الهواتف المحددة لتلقي التحديث.

تقدم شركة هواوي اليوم قائمة لبعض الإصدارات التي تحصل على تحديث EMUI 9.1 خلال الفترة القادمة، والتي تضم عدد 23 هاتف من الإصدارات المحددة لتلقي التحديث.

الإصدارات المقرر تحديثها بدءاً من 27 من يونيو:

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Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei 20 X

Huawei 20 RS Porsche

الإصدارات المقرر تحديثها بدءاً من يوليو:

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Y9 2019

Huawei Y6 2019

Huawei Y5 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3e

Huawei Nova 4

يذكر أن هواوي أكدت سابقاً على خططها لدفع واجهة EMUI 10 مع التحديث المرتقب من نظام التشغيل Android Q لعدد 14 إصدار من هواتفها الذكية.

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