كيف تحصل على Dark Mode في واتس آب على الكومبيوتر

من الممكن إستخدام واتس آب على الكومبيوتر وهذا ما يعرفه الكثيرين الآن وأصبحت شركة Whatsapp نفسها تقدم لنا هذه الميزة بشكل رسمي من خلال صفحة رسمية تابعة لها، صحيح أن الطريقة حتى الآن لا تتضمن إستخدام البرنامج بشكل كامل من على جهاز الكومبيوتر ولكن بدون شك هي أفضل من لاشيء وأفضل بمراحل من الطرق الغير رسمية .

كما أن العالم أصبح بين ليلة وضحاها مجنونا ً بتطبيق الـ Dark Mode أو الثيم المظلم أو الوضع الأسود على جميع التطبيقات، بعض الهواتف بالطبع يحق لها إستخدام هذا الوضع فهي ستتمكن من الإستفادة منه وتوفير الكثير من طاقة البطاريات خاصةً مع الهواتف ذات شاشات OLED ولكن البعض يفضل هذا الوضع لأنه أجمل قليلاً ومختلف عن الوضع الإعتيادي .

لا يوجد سبب يمنعك من إستخدام الوضع المظلم في صفحة واتس آب على الكومبيوتر خاصة ً إن كنت من محبي الوضع المظلم ومن مستخدمي البرنامج بكثافة .

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طريقة إستخدام الوضع المظلم في واتس آب على الكومبيوتر :

عليك أن تتبع الخطوات التالية لتتمكن من الإستفادة من الوضع المظلم على Whatsapp Web وتأكد من أن تقوم بتحميل كل الإضافات التي سنذكرها لك الآن.