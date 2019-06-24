كيف تقوم بنسخ Screenshoot مباشرةً على نظام ماك

أصبحت مشاركة الـ Screenshots واحدة من أكثر طرق المشاركة شهرةً حول العالم وهذا ينطبق أيضاً على مستخدمي نظام ماك ، بالطبع هناك الكثير من الطرق التي يمكنك أن تستخدمه لمشاركة Screenshot أو نسخها على نظام ماك وإرسالها إلى أي شخص ترغب فيه ولكن معظم هذه الطرق ستتطلب منك أن تقوم بتحديد مكان الـ Screenshot قبل أي شيء آخر ومثل هذا الأمر قد يأخذ الكثير من الوقت لذا فإليكم طريقة لتقوم بنسخ الـ Screenshoot مباشرة على نظام ماك مما يجعل أمر مشاركتها سهلاً للغاية .

طريقة نسخ Screenshot على نظام ماك :

الغرض من هذه الطريقة بسهولة هو أن تأخذ نسخة من Screenshot وتلقيها في حافظة نظام ماك الخاص بك ثم تقوم بإرسالها عن طريق مجرد لصقها في المكان الذي ترغب فيه، هذه الطريقة ستضمن لك أن تقوم بمشاركة الصورة في المقالات التي تعمل عليها أو الشروح التي تعمل عليها وحتى إرسالها إلى أي شخص ترغب في إرسالها إليه من خلال ضغط زر واحدة بدلاً من البحث عن الصورة في المكان الذي تم تخزينها وحفظها فيه لتقوم بتسريع طريقة عملك والعمل بشكل أسرع خاصةً إن كنت تعمل في مجال يتطلب الكثير من الـ Screenshot.

في البداية عليك أن تصل إلى أداة Screenshot المثبتة مسبقاً في النظام .

يمكنك الوصول إلى هذه الأداة من خلال البحث عن Screenshot في الـ Spotlight أو فتح الـ Launchpad الخاص بجهازك والتوجه إلى مجلد others وستجدها هناك.



فورما تفتح الاداة سيظهر لك شريط بالأسفل قم بالضغط على كلمة Options لتفتح قائمة بالإختيارات الموجودة لتعديل العملية .

ستجد اول إختيار موجود أمامك في القائمة التي ستظهر هو إختيار مكان الحفظ Save to

قم بتغيير هذا المكان إلى Clipboard أو حافظة الملصقات.

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الآن كلما ستأخذ صورة Screenshot سيتم إرسالها تلقائياً لتحفظ في حافظة الملصقات وستتمكن من مشاركتها بسهولة من خلال لصقها كأي نص قمت بنسخه منذ ثوان قليلة.

هذه الطريقة على الرغم من كونها عملية إلا أنها تضعك في موقف يجبرك على التصرف في الـ Screenshoot مباشرةً فور أخذها، فإن أخذت أكثر من صورة معاً ستجد أن واحدة فقط هي التي سيتم حفظها وستحتاج إلى أخذ صور أخرى.

بالطبع إن كنت أحد المحترفين الذين يستخدمونها بكثرة في الشروحات وغيرها من الأمور فأنا أنصح بإستخدام أداة طرف ثالث لآخذ الـ Screenshot والتعامل معها بشكل دائم وهناك الكثير منها لجميع الأنظمة ومنها نظام ماك .

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