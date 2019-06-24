كيف يمكنك أن تغير شكل قائمة إبدأ في ويندوز 10

قائمة إبدأ هي واحدة من ركائز الويندوز، لن تجد نسخة ويندوز دون قائمة إبدأ، هذه القائمة التي بدأت مع بداية النظام وإستمرت فالتطور بشكل متتالي حتى أصبحت بالشكل الذي نراه اليوم وأصبح لديك كمستخدم إختيار بين أكثر من شكل يوفرهم لك النظام بشكل رسمي وإفتراضي.

الشكل الحالي لقائمة إبدأ وهو شكل الـ Tiles أو المكعبات التي تظهر البرامج ظهر لأول مرة مع ظهور Windows 8 ولكن تم العمل على تطويره وتحسينه بشكل كبير حتى أصبح في افضل وضع له الآن كما نراه في ويندوز 10، ولكن هناك بعض المستخدمين الذين يفضلون الشكل التقليدي بعض الشيء لقائمة إبدأ وهو مجموعة من أيقونات البرامج فوق بعضها البعض مع إسم كل برنامج في جانب الأيقونة، ولحسن الحظ مايكروسوفت وفرت لنا طريقة لنتمكن من العودة إلى هذا الشكل التقليدي.

إستبدال قائمة إبدأ بالشكل التقليدي في ويندوز 10 :

لتتمكن من إستبدال مكعبات قائمة إبدأ بالشكل التقليدي للقائمة يجب عليك فالبداية أن تزيل كل المكعبات المثبتة داخل القائمة، أعلم أن هذه الطريقة تبدو متعبة بعض الشيء ولكنها الحل الوحيد، إن كنت تستخدم تحديث ويندوز 10 رقم 1903 يمكنك إزالة مجموعات مكعبات معاً بضغطة زر واحد، لتتمكن من إزالة أي مكعب أو مجموعة مكعبات في القائمة قم بالضغط على المكعب بزر الفأرة الأيمن لتظهر لك قائمة إختار منها unpin from start.

بعدما تقوم بإزالة جميع المكعبات من قائمة إبدأ توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالويندوز ثم توجه إلى التخصيص Personalization ثم توجه إلى قائمة Start وهنا قم بتفعيل إختيار Show app list in Start Menu>

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الآن عندما تفتح قائمة إبدأ مجدداً سترى القائمة بالشكل التالي وهو الشكل التقليدي للقائمة، جميع التطبيقات الموجودة أمامك في القائمة مرتبة بترتيب أبجدي بالطبع وسترى بجانب هذه التطبيقات أمر أشبه بمجموعة من الحروف فوق بعضها البعض كل حرف يمثل مجموعة برامج تحته، يمكنك الضغط على هذا الحرف لتصل مباشرةً إلى البرامج التي تبدأ بإسمه .

بالطبع إن أردت العودة إلى شكل المكعبات التقليدي ستحتاج إلى إعادة تثبيت pin جميع التطبيقات التي ترغب فيها لتظهر لك بالشكل الجديد لقائمة إبدأ وقائمة المكعبات.

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