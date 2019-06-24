كيف تتأكد من وضع Jailbreak الأيفون ؟

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هناك الكثيرين يرغبون في تنفيذ Jailbreak الأيفون ، وبالرغم من كونه مثل هذه الخطوة تخرج الجهاز من الضمان بشكل كامل إلا أن التطبييقات والتعديلات التي يتيح لك الـ jailbreak الإستفادة منها تغيير من الهاتف تماماً وتجعلك تستفيد من كل شيء موجود في الهاتف بشكل كامل وقطعي ومتميز أيضاً عن النظام التقليدي لأبل.

ولكن مثلما يرغب البعض في الإستفادة من مميزات الـ jailbreak يرى الآخرون أنها تدمر الهاتف وتخرجه من الضمان وهو مالا يرغب فيه بعض المستخدمين، كما أنه أصبح من الشائع الآن شراء الهواتف المستعملة ومن حق أي مستخدم أن يعرف إن كان الهاتف الذي سيشتريه خارج الضمان أم لازال داخله؟ أو إن كان خرج من الضمان مطلقاً لذا سنعلمكم اليوم طريقة معرفة حالة Jailbreak الأيفون وإن كان تم إستخدامه عليه مسبقاً أم لا .

طريقة فحص حالة Jailbreak الأيفون :

الغرض من هذه الطريقة ليس معرفة إن كان جهازك يقبل الـ Jailbreak أم لا بل الهدف منها معرفة إن كان الجهاز قد تم إستخدام الـ jailbreak معه مسبقاً أم لا، بما اننا وضحنا هذه النقطة فلنبدأ في الطريقة.

ببساطة هناك طريقتين لتعرف إن كان الهاتف قد تم إستخدام Jailbreak معه مسبقاً أم لا، بالطبع يمكنك تجربة الطريقتين على جهازك لأن واحدة منهما تعتمد على الجهاز والأخرى على الكومبيوتر.

الطريقة الأولى :

بكل بساطة إبحث عن تطبيقات Cydia على الجهاز إن وجدتها فإن جهازك مثبت عليه تطبيقات Jailbreak وبالتالي خرج من الضمان، ولكن ماذا إن كان التطبيق تم مسحه؟ بل إننا في 2019 وهناك طرق أخرى كثيرة للقيام بالـ jailbreak دون إستخدام برمجيات Cydia

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الطريقة الثانية :

ستقوم بتحميل وتثبيت برنامج على جهازك يدعى Copytrans Contact، في العادة فإن هذا البرنامج هو برنامج لنسخ الأسماء ونقلها من الأيفون إلى الكومبيوتر والإحتفاظ بنسخة منها وهو برنامج مدفوع، لن نحتاج اليوم إلى شراء البرنامج لنتفقد حالة الـ jailbreak.

قم بتحميل البرنامج على جهاز الكومبيوتر الخاص بك وتثبيته من خلال هذه الصفحة .

عندما تنتهي من تثبيته قم بتوصيل جهاز الأيفون الخاص بك وإضغط على علامة الأيفون من على الجهة اليسرى للبرنامج.

ستجد مجموعة طويلة جداً من المعلومات حول الجهاز الذي قمت بتوصيله، آخر مدخل في قائمة المعلومات العامة عن الجهاز الذي قمت بتوصيله ستجدها تحت إسم jailbreak.

بالطبع إن كان هذا المدخل يظهر كلمة No فهذا معناه أن جهازك لم يتم العبث معه وإن كان يظهر أي شيء غير ذلك فهذا يعني أن جهازك قد تم إستخدام الـ Jailbreak عليه حتى وإن لم تكن ترى برمجيات Cydia على الجهاز .