تكنولوجيا: Vivo تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo في 2 من يوليو المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Vivo مؤتمرها القادم في 2 من يوليو في الصين، للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب iQOO Neo.

في تسريبات ظهرت خلال الفترة الماضية أشير إلى خطط Vivo لإطلاق هاتف ألعاب جديد يعرف بهاتف iQOO Neo، على أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 845، واليوم أرسلت شركة Vivo الدعوات الرسمية للمؤتمر الذي ينطلق من مدينة تشنغدو في الصين في 2 من يوليو.

تقدم Vivo هاتفها الجديد المخصص للألعاب iQOO Neo قريباً بإصدار العام الماضي من رقاقات المعالج Snapdragon 845 بهدف إطلاق إصدار مميز مع مستوى تسعير جيد للمستخدمين.

وتدعم العملاق الصيني هذا الإصدار بمجموعة متطورة من البرمجيات التي تقدم تجربة مميزة في الألعاب، حيث يأتي هاتف iQOO Neo بتقنية لمس مميزة بتسارع، لدعم الإستجابة بتجربة أسرع في الشاشة تتوافق مع أسلوب المستخدم في الألعاب، مع zero-lag في خاصية اللمس، لذا تستجيب خاصية اللمس في الشاشة بسرعة أعلى تتوافق مع سرعة إصبع المستخدم.

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أيضاً من المقرر أن تدعم الخوارزمية الجديدة لبرمجيات هاتف iQOO Neo آداء أفضل من رقاقة معالج Snapdragon 845، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بإدارة موارد الهاتف في الألعاب للحصول على تجربة مميزة في النهاية.

مازالت بعض التفاصيل غير واضحة بالتأكيد حول هاتف iQOO Neo حتى الآن، حيث لم تكشف التسريبات عن مواصفات تقنية التبريد التي تدعم هذا الإصدار، لذا نترقب مؤتمر 2 من يوليو لنتعرف بشكل أوضح عن كافة تفاصيل مواصفات الإصدار القادم من الهواتف المخصصة للألعاب.

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