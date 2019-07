Xiaomi ستنتقل إلى مقرها الرئيسي الجديد في العاصمة الصينية، بكين

فاطمة أيت طالب - دبي - بعض من موظفي شركة Xiaomi البالغ عددهم أكثر من 20 آلف موظف سينتقلون إلى المباني الثمانية التي تشكل المقر الرئيسي الجديد للشركة والذي تطلق عليه إسم ” حديقة Xiaomi للعلوم والتكنولوجيا “. في الداخل، ستوفر 210 آلف متر مربع مساحة كبيرة لمشاريع الشركة العديدة، بالإضافة إلى مساحة مخصصة لتسريع عملية تطوير الذكاء الإصطناعي.

ستستمر شركة Xiaomi في إستخدام المباني الأربعة التي تشكل مقرها الرئيسي الحالي، ولكن بعض الأبحاث ستنتقل إلى المقر الرئيسي الجديد للشركة. كلا من المقر القديم والجديد يتواجدان في العاصمة الصينية، بكين.

في أواخر العام الماضي، بدأت الشركة العمل على مكتب في مدينة ووهان الصينية للوصول إلى مجموعة من المواهب التي تتركز في وسط الصين. سيكون هذا المكتب صغيرًا نسبيًا في البداية بحيث سيضم 2500 موظف، ولكن هناك خطط لزيادة هذا العدد إلى 10 آلاف لاحقًا. وبحسب ما ورد، فقد عرضت شركة Xiaomi على الموظفين حوافز إضافية للإنتقال من بكين إلى ووهان.

We're getting ready to move to a brand new office building in Beijing soon... We just put up the #Xiaomi logo today. 😎



Welcoming all global Mi Fans to come visit HQ once it's ready. ❤️ pic.twitter.com/X3ekeqZya0