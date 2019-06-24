الهاتف LG V40 ThinQ يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie في المزيد من البلدان حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، بدأ تحديث Android 9 Pie يشق طريقه إلى الوحدات الخاصة بشركات الإتصالات الأمريكية من الهاتف LG V40 ThinQ. وبالأمس، أخبرناكم أيضًا بأن هذا التحديث بدأ بشق طريقه كذلك إلى الوحدة المفتوحة العالمية من نفس الهاتف، والآن إتضح أن تحديث Android 9 Pie بدأ يشق طريقه إلى المزيد من ملاك الهاتف LG V40 ThinQ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط.

هذا التحديث متوفر للتحميل عبر الهواء ويحمل البنية رقم V405EBW20A_00 كما أنه يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مايو. وبغض النظر عن جميع الأشياء الجيدة التي قامت شركة جوجل بتضمينها في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، فهذا التحديث يجلب معه أيضًا ميزات جديدة للكاميرا مثل Cine Shot و Story Shot و AI Composition و Youtube Live، والمزيد.

هذا التحديث يجلب معه كذلك لانشر الألعاب، ونظام مُحسن للإشعارات، فضلا عن القدرة على فتح حسابين في نفس التطبيق مثل إنستاجرام والفيسبوك وغيرها من التطبيقات الإجتماعية الأخرى.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.