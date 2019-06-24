تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء في تقرير جديد نشر على شبكة الإنترنت اليوم بعض التفاصيل حول إصدار ابل المنتظر من أجهزة MacBook Pro، حيث أشير إلى أن ابل تطلق هذا الإصدار المميز بحجم 16 إنش رسمياً في مؤتمرها الذي يعقد في شهر سبتمبر.

تستعد شركة ابل لعقد مؤتمرها القادم خلال شهر سبتمبر للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون، وفي تسريبات جديدة اليوم أشير إلى أن ابل تخطط للكشف أيضاً عن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش خلال فعاليات المؤتمر.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر مصدر التسريبات الذي كشف عن جهاز مايكروسوفت اللوحي القابل للطي Surface، حيث أكد مصدر التسريبات على أبل ستطلق الإصدار القادم من MacBook Pro بحجم 16 إنش بنظام macOS Catalina.

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كما أشار التقرير إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة LCD جديدة صممت عبر شركة LG وتدعم دقة عرض 3072 في 1920 بيكسل، وهو ما ينفي التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة OLED من سامسونج، أيضاً أضاف التقرير إلى أن ابل تقدم MacBook Pro بمعالج جديد يدعم آداء أعلى في هذا الإصدار.

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